Парад 3 июля в Минске. Полная версия трансляции (2011 год)
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В столице центральным событием стал военный парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие. Торжества начались в полдень у стелы «Минск — город-герой».
Площадь у стелы «Минск — город-герой». Люди – нарядные, с флагами и праздничными лентами. Здесь и ветераны, чья память помнит тот июль 1944 года. И те, кто в мирное время на защите Родины.
Владимир Воробьев, генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны:
Этот праздник мы ждали целый год и дождались. И слава Богу, что и ветераны пришли, и очень много молодёжи.
Илья Вельджанов, председатель Минской организации Белорусского союза офицеров:
Когда народ патриотически настроен, верит в своё светлое будущее, жизнь будет ему всегда и везде способствовать.
Многие пришли целыми семьями. В Беларуси День Независимости давно стал праздником, где встречаются сразу несколько поколений. Принимает парад министр обороны, генерал-лейтенант Юрий Жадобин.
Александр Лукашенко обращается к белорусам и зарубежным гостям. В этом празднике слились воедино великие и святые для всех понятия — освобождение от немецко-фашистких оккупантов и независимость белорусского государства. И сегодня мы, подчёркивает президент, с сыновьей благодарностью вспоминаем всех, кто не склонил голову перед врагом, принес жизнь на алтарь Победы и обессмертил свое имя.
Александр Лукашенко:
Нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии «цветных революций», написанные под копирку в столицах отдельных стран. Мы понимаем, что цель этих атак — посеять неуверенность и тревогу, разрушить общественное согласие. В конечном итоге — поставить нас на колени и свести к нулю все завоевания независимости. Этому не бывать!
Мы выстояли в годы Великой Отечественной, своими руками преодолели разруху, создали на своей прекрасной земле красивое и гордое государство! Мы доказали свое право «людзьмі звацца» и, как мечтали наши классики-пророки, заняли «свой пачэсны пасад між народамі». Мы выстоим и сегодня! Преодолеем любые трудности и достойно выдержим навязанные нам испытания.
Каждый белорус, подчеркнул Александр Лукашенко, может быть уверен — система национальной безопасности всегда готова надёжно защитить чистое небо над страной и спокойствие граждан.
Александр Лукашенко:
Наша многовекторная внешняя политика, основанная на принципах взаимоуважения, равенства и партнерства, предусматривает как всестороннее сотрудничество с нашей Россией, государствами бывшего Советского Союза, так и развитие взаимовыгодных отношений с другими союзами и странами. Среди наших постоянных приоритетов — укрепление обороноспособности страны путем развития собственных Вооруженных Сил, поддержание на должном уровне боеготовности региональной группировки войск Беларуси и России, последовательное усиление Организации Договора о коллективной безопасности.
Каждый белорус может быть уверен — система национальной безопасности всегда готова надежно защитить конституционные устои, суверенитет государства, чистое небо над нашей страной и обеспечить душевное спокойствие людей.
Слава белорусской армии — нашей гордости и надежному гаранту мирного труда! Слава ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны! Вечная слава героям, отдавшим свои жизни за свободу и счастье будущих поколений! Будем же достойны их великого подвига! Пусть живет и крепнет любимая Родина! С праздником! С Днем Независимости Республики Беларусь! Ура, товарищи!
Парад открылся под барабанную дробь суворовцев. Мимо трибун проплыли Знамя Победы и штандарты всех четырёх фронтов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
В парадных расчетах — лучшие воинские части и элитные подразделения Вооруженных Сил Беларуси и всех воинских формирований страны. Чеканили шаг более четырёх тысяч пехотинцев, в этом году к ним примкнули и российские десантники. Это символичный момент, потому что 76-я десантно-штурмовая дивизия в годы войны участвовала в освобождении Беларуси.
Блестяще скоординировали движение сразу 16 расчётов боевой техники. Наибольший интерес зрителей – к технике современной. Всё передовое, что есть в стране, за исключением госсекретов, всё на параде. Танки Т-72Б, к примеру, на вооружении у более 30 государств мира. БМП, БТР, зенитно-ракетные и другие комплексы. «Оса», «Акация», «Гиацинт», приемник прославленной «Катюши» — «БелГрад». Реактивная система залпового огня «Смерч» по мощности и дальности не имеет равных. Её снаряды — принципиально новый вид боеприпасов. Зрители увидели и гордость белорусского ПВО — зенитно-ракетный комплекс С-300. Крупные промышленные и административные объекты, военные базы под надёжной защитой от воздушно-космического нападения.
Козидовлад Коимдонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь:
Отсчёт независимости Беларуси можно начинать и раньше — после того, как они победили фашизм, когда Минск был освободжён.
Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:
Я довольно часто ставлю в пример то, как проводятся общественные мероприятия в Республике Беларусь, посвящённые памяти воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию молодёжи. Независимость тяжело даётся любому государству, а удержать независимость ещё сложнее. Она состоит и из экономической, и из политической, и из культурной составляющих.
Иван Бунечко, постоянный полномочный представитель Украины при координационных институтах СНГ:
Кризисные ситуации могут быть в экономике любой страны, даже самой суперразвитой. Что касается общепланового развития, то вы неплохо выглядите на фоне других республик.
Токтасын Бузубаев, заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ:
Многие сразу задают вопрос: независимости от кого? А в Беларуси всё понятно.
В воздухе – гордость авиации. Пролететь точно над зрителями — это уже пилотаж высший.
Превзошли себя и любимчики публики — элемент «домино» в плац-концерте сразу в нескольких фигурах геометрии. Роту почётного караула называют драгоценной шкатулкой белорусских Вооруженных Сил. Вот и сегодня сюрприз — более 20 минут настоящего шоу.
Не менее интересным стало и театрализованное молодёжно-спортивное шествие. Красочная колонна разделилась на 7 тематических эпизодов.
В этом году режиссеры ушли от традиционных элементов и известных номеров. По столичному проспекту проехал символ несломленного духа советского народа — автомобиль «Победа». За ним на пяти открытых автомобилях УАЗ — ветераны.
Около трёх тысяч участников — постановка, пожалуй, одна из самых эффектных и оригинальных в истории. Сегодня здесь танцевала даже техника.
Мастерство продемонстрировала и молодёжь. Перед главной трибуной танцевали даже брейк-данс.
В колонне — спортсмены титулованные и те, кто только шагает к пьедесталам. В Беларуси спорт — престиж и стиль жизни.
Анатолий Ярмоленко, Народный артист Беларуси:
Я искренне желаю всем счастья, радости и мира, спокойствия, добра и радости на нашей красивой священной Беларуси.
Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:
Я искренне поздравляю белорусский народ, желаю пока ещё молодому государству набирать мощь и силу.
Лу Гуйчэн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:
Я желаю Беларуси стать ещё более могучей, народу Беларуси — счастья и благополучия.
И красочная кульминация — финальный эпизод, живая надпись «Беларусь — это мы!»