Парад 3 июля в Минске. Полная версия трансляции (2011 год)

Внимание! Вы смотрите Парад в Минске 3 июля 2011 года. Чтобы посмотреть парад в Минске 3 июля 2012, перейдите по этой ссылке! В столице центральным событием стал военный парад войск Минского гарнизона и спортивно-молодежное шествие. Торжества начались в полдень у стелы «Минск — город-герой». Площадь у стелы «Минск — город-герой». Люди – нарядные, с флагами и праздничными лентами. Здесь и ветераны, чья память помнит тот июль 1944 года. И те, кто в мирное время на защите Родины. Владимир Воробьев, генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны:

Этот праздник мы ждали целый год и дождались. И слава Богу, что и ветераны пришли, и очень много молодёжи. Илья Вельджанов, председатель Минской организации Белорусского союза офицеров:

Когда народ патриотически настроен, верит в своё светлое будущее, жизнь будет ему всегда и везде способствовать.

Многие пришли целыми семьями. В Беларуси День Независимости давно стал праздником, где встречаются сразу несколько поколений. Принимает парад министр обороны, генерал-лейтенант Юрий Жадобин.

Александр Лукашенко обращается к белорусам и зарубежным гостям. В этом празднике слились воедино великие и святые для всех понятия — освобождение от немецко-фашистких оккупантов и независимость белорусского государства. И сегодня мы, подчёркивает президент, с сыновьей благодарностью вспоминаем всех, кто не склонил голову перед врагом, принес жизнь на алтарь Победы и обессмертил свое имя. Александр Лукашенко:

Нам усиленно и целенаправленно навязывают бессовестные сценарии «цветных революций», написанные под копирку в столицах отдельных стран. Мы понимаем, что цель этих атак — посеять неуверенность и тревогу, разрушить общественное согласие. В конечном итоге — поставить нас на колени и свести к нулю все завоевания независимости. Этому не бывать!

Мы выстояли в годы Великой Отечественной, своими руками преодолели разруху, создали на своей прекрасной земле красивое и гордое государство! Мы доказали свое право «людзьмі звацца» и, как мечтали наши классики-пророки, заняли «свой пачэсны пасад між народамі». Мы выстоим и сегодня! Преодолеем любые трудности и достойно выдержим навязанные нам испытания. Каждый белорус, подчеркнул Александр Лукашенко, может быть уверен — система национальной безопасности всегда готова надёжно защитить чистое небо над страной и спокойствие граждан. Александр Лукашенко:

Наша многовекторная внешняя политика, основанная на принципах взаимоуважения, равенства и партнерства, предусматривает как всестороннее сотрудничество с нашей Россией, государствами бывшего Советского Союза, так и развитие взаимовыгодных отношений с другими союзами и странами. Среди наших постоянных приоритетов — укрепление обороноспособности страны путем развития собственных Вооруженных Сил, поддержание на должном уровне боеготовности региональной группировки войск Беларуси и России, последовательное усиление Организации Договора о коллективной безопасности.

Каждый белорус может быть уверен — система национальной безопасности всегда готова надежно защитить конституционные устои, суверенитет государства, чистое небо над нашей страной и обеспечить душевное спокойствие людей.

Слава белорусской армии — нашей гордости и надежному гаранту мирного труда! Слава ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны! Вечная слава героям, отдавшим свои жизни за свободу и счастье будущих поколений! Будем же достойны их великого подвига! Пусть живет и крепнет любимая Родина! С праздником! С Днем Независимости Республики Беларусь! Ура, товарищи!

Парад открылся под барабанную дробь суворовцев. Мимо трибун проплыли Знамя Победы и штандарты всех четырёх фронтов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В парадных расчетах — лучшие воинские части и элитные подразделения Вооруженных Сил Беларуси и всех воинских формирований страны. Чеканили шаг более четырёх тысяч пехотинцев, в этом году к ним примкнули и российские десантники. Это символичный момент, потому что 76-я десантно-штурмовая дивизия в годы войны участвовала в освобождении Беларуси. Блестяще скоординировали движение сразу 16 расчётов боевой техники. Наибольший интерес зрителей – к технике современной. Всё передовое, что есть в стране, за исключением госсекретов, всё на параде. Танки Т-72Б, к примеру, на вооружении у более 30 государств мира. БМП, БТР, зенитно-ракетные и другие комплексы. «Оса», «Акация», «Гиацинт», приемник прославленной «Катюши» — «БелГрад». Реактивная система залпового огня «Смерч» по мощности и дальности не имеет равных. Её снаряды — принципиально новый вид боеприпасов. Зрители увидели и гордость белорусского ПВО — зенитно-ракетный комплекс С-300. Крупные промышленные и административные объекты, военные базы под надёжной защитой от воздушно-космического нападения.

Козидовлад Коимдонов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Республике Беларусь:

Отсчёт независимости Беларуси можно начинать и раньше — после того, как они победили фашизм, когда Минск был освободжён. Анатолий Смирнов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь:

Я довольно часто ставлю в пример то, как проводятся общественные мероприятия в Республике Беларусь, посвящённые памяти воинов, которые погибли во время Великой Отечественной войны, патриотическому воспитанию молодёжи. Независимость тяжело даётся любому государству, а удержать независимость ещё сложнее. Она состоит и из экономической, и из политической, и из культурной составляющих. Иван Бунечко, постоянный полномочный представитель Украины при координационных институтах СНГ:

Кризисные ситуации могут быть в экономике любой страны, даже самой суперразвитой. Что касается общепланового развития, то вы неплохо выглядите на фоне других республик. Токтасын Бузубаев, заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ:

Многие сразу задают вопрос: независимости от кого? А в Беларуси всё понятно. В воздухе – гордость авиации. Пролететь точно над зрителями — это уже пилотаж высший. Превзошли себя и любимчики публики — элемент «домино» в плац-концерте сразу в нескольких фигурах геометрии. Роту почётного караула называют драгоценной шкатулкой белорусских Вооруженных Сил. Вот и сегодня сюрприз — более 20 минут настоящего шоу. Не менее интересным стало и театрализованное молодёжно-спортивное шествие. Красочная колонна разделилась на 7 тематических эпизодов.

В этом году режиссеры ушли от традиционных элементов и известных номеров. По столичному проспекту проехал символ несломленного духа советского народа — автомобиль «Победа». За ним на пяти открытых автомобилях УАЗ — ветераны. Около трёх тысяч участников — постановка, пожалуй, одна из самых эффектных и оригинальных в истории. Сегодня здесь танцевала даже техника.