Парад 3 июля в Минске: начало перенесли на 10.00 из-за жары

Новости Беларуси. В связи с погодой перенесено время проведения парада в Минске в День Независимости. Он начнется в 10 утра.

А накануне в столице прошла генеральная репетиция. 3,5 тысячи военнослужащих и 160 единиц боевой техники: бронированные машины, самоходные установки, системы залпового огня. Торжественным маршем прошли суворовцы. Мимо многолюдных трибун пронесли знамя Победы, государственный флаг Беларуси, штандарты 1-го, 2-го, 3-его Белорусского фронтов. Приняли участие в репетиции и десантники из России. И, пожалуй, самым ярким стало выступление Роты почетного караула.

Все это уже в день торжества, 3 июля, увидят миллионы белорусов, в том числе, благодаря телевизионной трансляции с парада, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.