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Генеральная репетиция парада к 3 июля прошла в Минске

30 июня 2016 05:47
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Новости Беларуси. Считанные дни остаются до празднования Дня Независимости. Этой ночью в столице прошла генеральная репетиция парада войск Минского гарнизона. 3,5 тысячи военнослужащих и 160 единиц боевой техники: бронированные машины, самоходные установки, системы залпового огня.

Уже второй год к ряду открывать военный парад будут эксклюзивные «Инспекционные лимузины» – это самые дорогие китайские раритеты. Продолжат парад торжественным маршем суворовцы, затем мимо трибун пронесут знамя Победы, государственный флаг Беларуси и флаг СССР, штандарты 1-го, 2-го, 3-его Белорусского фронтов. Приняли участие накануне в репетиции и десантники из России.

И, пожалуй, самым ярким и ожидаемым стало выступление роты почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Независимости 3 июля 2016

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