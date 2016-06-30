Генеральная репетиция парада к 3 июля прошла в Минске

Новости Беларуси. Считанные дни остаются до празднования Дня Независимости. Этой ночью в столице прошла генеральная репетиция парада войск Минского гарнизона. 3,5 тысячи военнослужащих и 160 единиц боевой техники: бронированные машины, самоходные установки, системы залпового огня.

Уже второй год к ряду открывать военный парад будут эксклюзивные «Инспекционные лимузины» – это самые дорогие китайские раритеты. Продолжат парад торжественным маршем суворовцы, затем мимо трибун пронесут знамя Победы, государственный флаг Беларуси и флаг СССР, штандарты 1-го, 2-го, 3-его Белорусского фронтов. Приняли участие накануне в репетиции и десантники из России.

И, пожалуй, самым ярким и ожидаемым стало выступление роты почетного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.