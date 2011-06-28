Парад 3 июля в Минске: генеральный прогон военного парада в честь Дня Независимости

Накануне поздно вечером в Минске прошел генеральный прогон военного парада в честь Дня Независимости. В импровизированный плац традиционно и символично превратился проспект Победителей. По нему отчеканили шаг более 3 тысяч участников пеших колонн и проехали почти полторы сотни единиц боевой техники разных лет.

А вот крылатых машин, которые зрители увидят 3 июля, на ночной репетиции не было.

В этом году численность пеших колонн впервые увеличится в полтора раза. Чеканить шаг на грядущем параде будут и российские десантники, и наши суворовцы, и, конечно, Рота Почетного караула.

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Мы приехали из Китая и на такое мероприятие попали в первый раз. Зрелище незабываемое, мы такого даже не ожидали.

Чтобы нога в ногу пройти перед зрительскими трибунами, тысячи военнослужащих не один месяц готовились на специальных тренировках. К примеру, в 103-ей — эти бойцы приехали из Витебска — проводили даже дополнительные репетиции.

Юрий Бурнашов, командир 317-го батальона 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Для каждого солдата это гордость большая, потому что такое выпадает один раз за службу. Нет таких, кто не желает участвовать в параде.

Кроме пеших колонн, по импровизированному плацу проедет и боевая техника — более 130 машин — от тех, что помогала приблизить Победу, до самых современных образцов вооружений.

Редко увидишь, чтобы легковой автомобиль настолько точно придерживался полос. Одной из таких тяжелых машин управляет и Андрей Антипов. Молодой человек признается: теперь, при встрече с друзьями, для гордости у него будет самый искренний повод.

Андрей Антипов, старший водитель 381-го отдельного мобильного батальона:

На параде у меня из друзей никто не был, даже в «коробке2 не ходили. А я уже могу похвастаться!

Ночная тренировка уже давно закончена, но в Минском Суворовском училище с самого утра продолжается подготовка к военному параду. Для Максима этот смотр не только гордость и не только ответственность, но еще и временной марш. Из прошлого в будущее, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Максим Вечер, воспитанник УО «Минское Суворовское военное училище»:

Шанс отдать дань уважения тем героям, которые защищали нашу Родину от захватчиков. Это возможность показать себя, наше училище, показать, чему мы здесь научились. Что мы не просто дети в погонах, а то, что мы уже будущая защита нашей Родины, будущие защитники Отечества.