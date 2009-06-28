Парад 3 июля 2009 в Минске: генеральная репетиция

Ночь выдалась горячей и бессонной не только для участников, но и для зрителей, и конечно для жителей близлежащих домов. Марш оркестра и топот одновременно более пяти тысяч подкованных берцев, рев моторов и грохот тяжелой техники.

Как от легкого землетрясения содрогаются трибуны и асфальт. В центре столицы этой ночью ввели настоящее военное положение и комендантский час для всех автомобилей. Все подъезды к стеле «Минск — город-герой» заблокированы.

Впервые на реальную дистанцию у стелы вышли пешие расчеты, за ними проехала лучшая техника вооруженных сил, в том числе и раритеты, повидавшие Вторую мировую. Правда, броневые пенсионеры, со ссылкой на возраст, осилили лишь одно прохождение.

Сценарий грандиозного шоу отработан до мелочей: 4 месяца работы ради 15 минут результата. Почти две с половиной тысячи мужчин не просто повторяли движения, а целеустремленно отрабатывали каждый шаг. Целый месяц лучшая военная техника сжигала топливо на полигонах ради торжественного мига «громадной» эстетики. Вслед за милитари-агрегатами пройдет элита гражданской техники: МАЗы, КАМАЗы, сельхозтехника.

Естественно, гвоздь программы – рота почетного караула, ее еще именуют драгоценной шкатулкой наших вооруженных сил. Их шоу в этом году кардинально обновлено. Вместо 10 минут на сцене – почти 20.

— Есть ряд недостатков, которые устранит последняя репетиция. А в целом весь парадный расчет выполнил все задачи, — говорит Юрий Меренцов, заместитель министра обороны Республики Беларусь.

Ассы белорусской авиации, пилотажные группы «Белая русь» и «Крылья Беларуси» покажут крутое пике на самолетах Л- 39 и Су-27. Пока они отрабатывают трюки зеркально над авиабазой в Мачулищах, но 30 июня, на последней генеральной репетиции, они встанут в строй.