Пара из США женилась в 106-й раз

Новости США. Американцам из штата Теннеси Дэвиду и Лорен Блэр можно дать звание «самой женатой» пары в мире. Вот уже 30 лет они вместе и за это время успели сыграть 106 свадеб. Пожениться столько раз не решилась больше ни одна семья на планете, сообщает Daily Mail.

Познакомились Дэвид и Лорен ещё в 1982 году. Поженились два года спустя, и теперь несколько раз в год повторяют церемонию.

За 30 лет совместной жизни супруги Блэр сыграли свадьбу 106 раз, причём места для торжества выбирали разные - Лондон, Нью-Йорк, Лас-Вегас… Для них уже стало традицией повторять бракосочетание ежегодно в День святого Валентина, утром первого января, под Рождество и 29 февраля, если в году есть этот день.

На достигнутом рекорде пара не собирается останавливаться и уже планирует обручиться в 107 раз. Следующая брачная церемония Блэров назначена на 4 августа, сообщает Вести.Ru.

Напомним, три года назад заключила брак ещё одна необычная пара из США - Вейн и Лори Холкист. В прошлом профессиональные баскетболисты, они оба ростом выше двух метров и занесены в Кину рекордов Гиннеса как самая высокая пара в мире.