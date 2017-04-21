«Папин отпуск» в Беларуси: будет ли оплачиваемым?

Новости Беларуси. Сколько и кто будет платить отцам, рассказали в программе «Открытый разговор».

Наталья Пасканная, советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:

Есть страны, которые предоставляют такой отпуск. От 1 дня – в Италии, в частности, предоставляется 1 день такого отпуска. Самый длительный срок такого отпуска предусмотрен в Словении – 13 недель. И оплата производится от 100%, есть страны, которые не оплачивают такой отпуск.

Кстати, вопрос – с оплатой будет отпуск, без оплаты, за счёт каких источников, – ещё не решён.

Конечно, Федерация профсоюзов настаивает на том, чтобы отпуск был оплачиваемым.

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:

Это правильно.

Наталья Пасканная:

Да. И я, как член рабочей группы, знаю, что мы эти вопросы неоднократно поднимали, предлагали источники. Конечно, мы поддерживаем ту позицию, что отпуск должен быть по продолжительности такой достаточный, значительный, и с сохранением 100% среднего заработка.