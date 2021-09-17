«Маме пришлось выйти на поле и кричать». Таинственная история, как леший девушку по лесу водил

Новости Беларуси. Заядлые грибники прислушиваются к народным приметам, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Например, вечером дожди – утром грибов жди. Где мухомор, там и белый гриб. Но если в таких случаях работают законы природы, то есть ситуации, когда волей-неволей начинаешь верить в суеверия.
Наталья Белоглазова, грибник:
Я здесь знаю абсолютно все. Мама была дома, я пошла одна в лес, была в косынке, понимаю, что уже пора домой, вечереет. Выхожу, а мне попался какой-то синий целлофан. Я обратила на него внимание и выхожу домой. Я прошла – опять синий целлофан. Я четко понимаю, куда нужно идти. Делаю круг – опять синий целлофан. Я от отчаяния, уже устала, звоню маме, говорю: мама, я не могу выйти. Маме пришлось выйти на поле и кричать, чтобы я на голос вышла.
Я не могла выйти час, все время крутилась. Потом уже, когда пришла домой, женщины-соседки пришли. Устала от обиды, полное ведро, тяжело, думаю: сейчас сяду, буду плакать, не могу выйти. Кажется, рядом с домом. И взрослые женщины, бабушки говорили: нужно было снять косынку для женщины, а мужчина должен перевернуть кепку козырьком назад – леший водит.
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