«Маме пришлось выйти на поле и кричать». Таинственная история, как леший девушку по лесу водил

Новости Беларуси. Заядлые грибники прислушиваются к народным приметам, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Например, вечером дожди – утром грибов жди. Где мухомор, там и белый гриб. Но если в таких случаях работают законы природы, то есть ситуации, когда волей-неволей начинаешь верить в суеверия.

Наталья Белоглазова, грибник:

Я здесь знаю абсолютно все. Мама была дома, я пошла одна в лес, была в косынке, понимаю, что уже пора домой, вечереет. Выхожу, а мне попался какой-то синий целлофан. Я обратила на него внимание и выхожу домой. Я прошла – опять синий целлофан. Я четко понимаю, куда нужно идти. Делаю круг – опять синий целлофан. Я от отчаяния, уже устала, звоню маме, говорю: мама, я не могу выйти. Маме пришлось выйти на поле и кричать, чтобы я на голос вышла.