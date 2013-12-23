Синоптики Беларуси: Новый год будет без снега и с плюсом

Новости Беларуси. До Нового года остается чуть больше недели. А зимней погодой в Беларуси и не пахнет. Плюс 6. И это не предел. Декабрь продолжает бить температурные рекорды. До января, по прогнозам синоптиков, снега и мороза ждать не приходится.

Заядлому рыбаку Дмитрию температурный плюс не в плюс. Остается лишь с тоской перебирать снасти для подледного лова. Прошлогодний зимний улов давно съеден, а нового пока не предвидится. Мороз сковал реки только в новогодних сказках – декабрь 2013 года выдался на редкость бесснежным. А тонкий лед на реках выдерживает разве что уток.

Дмитрий Александров, рыбак:

Уже конце декабря почти, а я на лед еще не выходил, хотя многие мои знакомые лед опробовали. Благо, обошлось без купаний и жертв, что главное. А мой ящик уже готов, вожу его уже две недели. Правда, когда он «пойдет в бой», я еще не знаю.

Маленькой елочке в Беларуси не холодно зимой. Сказка «12 месяцев» стала былью. Апрельская погода в декабре не пощадила даже Деда Мороза.

Атрибуты главного зимнего праздника – снег, мороз, снеговики и санки – дети изучают по картинкам учебников. На улице нынче такого не увидишь.

Дети:

Грустно: нельзя снеговика слепить, в снежки поиграть.

На улице сейчас нечего делать.

Мне не нравится такая зима.

Санки пока стоят дома, потому что снега нет.

Одиноко не только детям без санок, но и лыжам без экстремалов. Склоны белорусских горнолыжных курортов размывает дождь, а шлемы и сноуборды печально стоят если не у печки, то у стен пустых магазинов в ожидании будущих хозяев.

Екатерина, продавец магазина спортивного инвентаря:

Отсутствие снега, конечно же, влияет на продажу, но покупатели какие-то есть. Конечно, мы ждем снега и надеемся, что продажи подрастут.

А вот Петр Сергеевич рад плюсу за окном. Он помнит, как еще 30 лет назад, чтобы пережить декабрьские морозы, все лето вручную копали и сушили торф. Тогда каждый градус чувствовался мозолем. Нынешнее безморозье ни по ладоням, ни по кошельку не бьет.

Петр Маныпин, житель деревни Золотой рог:

Теплая лучше зима. Плюсы большие: топлива меньше надо, скотину меньше кормить.

Минувший ноябрь уже поставил тепловой рекорд. Декабрь пошел по его стопам. Синоптики обещают, что и в Новый год будет без снега и с плюсом. Правда, их прогнозы еще может подкорректировать главный зимний волшебник.