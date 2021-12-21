Ёлочных базаров только в Могилёве больше тысячи. А что с ценами?

Новости Беларуси. О приближении Нового года напоминают и елочные базары. Сегодня, 21 декабря, хвойный аромат заполнил Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего же по стране организуют более тысячи торговых точек с вечнозелеными деревьями.

Главный атрибут зимних праздников можно будет приобрести в лесничествах, районных центрах и даже агрогородках. Ассортимент большой. Только лесхозы подготовили к продаже 16 500 рождественских елей, более 360 новогодних букетов и деревьев в кадках. Наибольшей популярностью у жителей Могилева пользуются елочки от 1 до 3 метров. Цена, как и прежде, зависит от размера лесной красавицы.

Анастасия Качанова, помощник лесничего Могилевского лесничества:

Стоимость ели до 1 метра – 8 рублей, от 1 до 2 метров – 10 рублей, от 10 метров и более – от 100 рублей. В продаже будут живые деревья в кадке от 8 рублей. В горшке от 7 рублей. Также новогодние букеты – 4 рубля. Торговля лесничествами будет проходить в разных местах города.