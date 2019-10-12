Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

Новости Беларуси. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Профсоюзов – финал творческого конкурса.
Новости Беларуси. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Профсоюзов – финал творческого конкурса.
С подробностями мероприятия – корреспондент Яна Шипко.
Яна Шипко, корреспондент:
Участники уже закончили представлять свои визитки. Семьи стараются передать на сцене свое тепло. Удивляли самыми разными номерами, песнями и танцами, с оригинальными трактовками и костюмами.
Какие секреты семейного счастья, рассказывают сами участники.
Семья Никитиных, финалисты четвертого Республиканского конкурса «Семья года-2019» (Гомельская область):
Наш социальный проект будет связан со спортом, потому что наши дети, две пары двойняшек, занимаются профессионально спортом.
Просто читать нравоучения и говорить пустые слова – ничего не будет. А мы хотим, чтобы в нашей стране как можно больше людей занимались спортом. Своим же примером увлекаем их за собой.
Семья Качура, финалисты четвертого Республиканского конкурса «Семья года-2019» (Гродненская область):
Ожидаем приключения. Много семей, все нарядные, красивые.
Будем рассказывать про нашу семью, как она создавалась, чем мы увлекаемся, чем занимаемся.
Подробности семейного конкурса – в видеоматериале.