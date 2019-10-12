Прямой эфир

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

12 октября 2019 11:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Профсоюзов – финал творческого конкурса.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске-1

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске-3

С подробностями мероприятия – корреспондент Яна Шипко.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске-6

Яна Шипко, корреспондент:
Участники уже закончили представлять свои визитки. Семьи стараются передать на сцене свое тепло. Удивляли самыми разными номерами, песнями и танцами, с оригинальными трактовками и костюмами.

Какие секреты семейного счастья, рассказывают сами участники.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске-9

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске-11

Семья Никитиных, финалисты четвертого Республиканского конкурса «Семья года-2019» (Гомельская область):
Наш социальный проект будет связан со спортом, потому что наши дети, две пары двойняшек, занимаются профессионально спортом.

Просто читать нравоучения и говорить пустые слова – ничего не будет. А мы хотим, чтобы в нашей стране как можно больше людей занимались спортом. Своим же примером увлекаем их за собой.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске-14

Семья Качура, финалисты четвертого Республиканского конкурса «Семья года-2019» (Гродненская область):
Ожидаем приключения. Много семей, все нарядные, красивые.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске-17

Будем рассказывать про нашу семью, как она создавалась, чем мы увлекаемся, чем занимаемся.

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске-20

Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске-22

Подробности семейного конкурса – в видеоматериале.

# Государственная социальная политика # общество # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая
12 октября 2019 11:14

Для студентов БНТУ открыли общежитие, построенное за счёт помощи Китая

Аграрии – настоящие герои нашего времени. Президент Беларуси направил приветствие участникам фестиваля-ярмарки «Дажынкі»
12 октября 2019 10:35

Аграрии – настоящие герои нашего времени. Президент Беларуси направил приветствие участникам фестиваля-ярмарки «Дажынкі»

В Гродно устроили приём для многодетных мам и женщин, воспитавших известных на всю страну детей
11 октября 2019 20:35

В Гродно устроили приём для многодетных мам и женщин, воспитавших известных на всю страну детей