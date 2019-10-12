Передают со сцены своё тепло и делятся секретами счастья. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске

Новости Беларуси. Лучшую семью Беларуси выбирают в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во Дворце Профсоюзов – финал творческого конкурса.

Яна Шипко, корреспондент: Участники уже закончили представлять свои визитки. Семьи стараются передать на сцене свое тепло. Удивляли самыми разными номерами, песнями и танцами, с оригинальными трактовками и костюмами.

Семья Никитиных, финалисты четвертого Республиканского конкурса «Семья года-2019» (Гомельская область):

Наш социальный проект будет связан со спортом, потому что наши дети, две пары двойняшек, занимаются профессионально спортом.

Просто читать нравоучения и говорить пустые слова – ничего не будет. А мы хотим, чтобы в нашей стране как можно больше людей занимались спортом. Своим же примером увлекаем их за собой.