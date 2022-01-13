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«Папа больше всего переживал». В НОК наградили медалистов юношеских спортивных состязаний

13 января 2022 18:44
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Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете чествуют белорусских школьников, которые весь 2021 год представляли нашу страну на международных спортивных аренах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Папа больше всего переживал». В НОК наградили медалистов юношеских спортивных состязаний-1

Из Белграда в сентябре 2021 года наша команда привезла 35 медалей. А из Волгограда – 24. Пловцы, футболисты и борцы. Медали наивысшего достоинства в копилке легкой атлетики.  

«Папа больше всего переживал». В НОК наградили медалистов юношеских спортивных состязаний-4

Роман Кузнецов, бронзовый призер по дзюдо Всемирной школьной олимпиады:  
Папа больше всего переживал, он все время мне помогает, поправляет мои ошибки, настраивает на соревнования, ставит на правильный путь.  

Воспитывать спортсменов мирового масштаба, такую задачу ставят в республике и создают для этого все условия. В стране около 25 тысяч многофункциональных спортивных объектов. Высокотехнологичная материальная база и, конечно, пример титулованных спортсменов.  

«Папа больше всего переживал». В НОК наградили медалистов юношеских спортивных состязаний-7

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:  
Эта возможность еще раз поблагодарить их, что они определились с приоритетами, четко достигают своей цели, идут к ней. За их целеустремленность, желание победы. И за то, что они прославляют нашу страну. И еще раз повторюсь, что это системная работа тренерского состава, семьи, родителей, которые поддерживают наших ребят.  

«Папа больше всего переживал». В НОК наградили медалистов юношеских спортивных состязаний-10

Сергей Репкин, ректор БГУФК:  
Если говорить про БГУФК, то у нас учится 560 студентов – членов национальных команд по видам спорта. И если говорить про обучение, то у многих из них есть индивидуальные графики обучения, это связано с их сложным тренировочным графиком.  

# Спортивные соревнования # общество # Роман Кузнецов # Ирина Старовойтова # Сергей Репкин # Фотофакт

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