«Папа больше всего переживал». В НОК наградили медалистов юношеских спортивных состязаний

Новости Беларуси. В Национальном олимпийском комитете чествуют белорусских школьников, которые весь 2021 год представляли нашу страну на международных спортивных аренах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из Белграда в сентябре 2021 года наша команда привезла 35 медалей. А из Волгограда – 24. Пловцы, футболисты и борцы. Медали наивысшего достоинства в копилке легкой атлетики.

Роман Кузнецов, бронзовый призер по дзюдо Всемирной школьной олимпиады:

Папа больше всего переживал, он все время мне помогает, поправляет мои ошибки, настраивает на соревнования, ставит на правильный путь.

Воспитывать спортсменов мирового масштаба, такую задачу ставят в республике и создают для этого все условия. В стране около 25 тысяч многофункциональных спортивных объектов. Высокотехнологичная материальная база и, конечно, пример титулованных спортсменов.