«Труд защитника Отечества всегда был в почёте во все времена». Как в минской ратуше прошло награждение к 100-летию Вооруженных Сил

Новости Беларуси. В столичной ратуше в честь 100-летия Вооруженных Сил наградили ветеранов Минского горисполкома, командиров воинских частей и учреждений Минского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тех, кто верен долгу и служит примером для нового поколения защитников родины, поздравил Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Александр Исаев, командир 86-й бригады связи:

Труд защитника Отечества всегда был в почете во все времена. Воины достойно выполняют свой долг по защите своего Отечества.

Медали за труд и отвагу вручили ветеранам службы, которые уже ушли в отставку.

Подарки к юбилею белорусской армии подготовила и почта. В отделениях связи уже сейчас можно выбрать яркие открытки и отправить на них поздравления любимым мужчинам абсолютно бесплатно. Акция продлится до 23 февраля.