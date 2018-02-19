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«Труд защитника Отечества всегда был в почёте во все времена». Как в минской ратуше прошло награждение к 100-летию Вооруженных Сил

19 февраля 2018 07:26
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Новости Беларуси. В столичной ратуше в честь 100-летия Вооруженных Сил наградили ветеранов Минского горисполкома, командиров воинских частей и учреждений Минского гарнизона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Труд защитника Отечества всегда был в почёте во все времена». Как в минской ратуше прошло награждение к 100-летию Вооруженных Сил -1

Тех, кто верен долгу и служит примером для нового поколения защитников родины, поздравил Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.  

«Труд защитника Отечества всегда был в почёте во все времена». Как в минской ратуше прошло награждение к 100-летию Вооруженных Сил -4

Александр Исаев, командир 86-й бригады связи:  
Труд защитника Отечества всегда был в почете во все времена. Воины достойно выполняют свой долг по защите своего Отечества.  

Медали за труд и отвагу вручили ветеранам службы, которые уже ушли в отставку.  

Подарки к юбилею белорусской армии подготовила и почта. В отделениях связи уже сейчас можно выбрать яркие открытки и отправить на них поздравления любимым мужчинам абсолютно бесплатно. Акция продлится до 23 февраля.

# общество # Фотофакт # Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Исаев

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