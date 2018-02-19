Прямой эфир

«Добрые истории». Всегда готовы сопроводить до платформы и помочь зайти в вагон: как сотрудники метро помогают слабовидящим

19 февраля 2018 07:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На этом Минском предприятии работает около 700 людей, у которых имеются серьезные проблемы со зрением. Здесь сотрудники трудятся над производством электроустановочных изделий.  

«Добрые истории». Всегда готовы сопроводить до платформы и помочь зайти в вагон: как сотрудники метро помогают слабовидящим-1

Сейчас Инна активно вовлечена в этот кропотливый процесс. Около семи лет назад девушка – тотально незрячий инвалид первой группы по зрению – вместе со своей подругой Кристиной перебралась в Минск из Брестской области. Столицу пришлось изучать буквально на ощупь.

«Добрые истории». Всегда готовы сопроводить до платформы и помочь зайти в вагон: как сотрудники метро помогают слабовидящим-4

«Добрые истории». Всегда готовы сопроводить до платформы и помочь зайти в вагон: как сотрудники метро помогают слабовидящим-6

Сейчас Инна и Кристина не боятся выбираться в город без сопровождения. Однажды девушки даже отправились самостоятельно в тур по Европе. 

Нередко им приходится пользоваться общественным транспортом. Ближайшая станция метро – Кунцевщина, где на подходе установлены электронно-речевые информаторы.

«Добрые истории». Всегда готовы сопроводить до платформы и помочь зайти в вагон: как сотрудники метро помогают слабовидящим-9

Инна и Кристина уже не боятся спускаться в метро. Аккуратно шаг за шагом они медленно идут по ступенькам и двигаются по направлению к турникетам.

«Добрые истории». Всегда готовы сопроводить до платформы и помочь зайти в вагон: как сотрудники метро помогают слабовидящим-12

В вестибюле девушек приветливо встречают сотрудники метрополитена. Они уже привыкли к тому, что на станции метро Кунцевщина часто можно увидеть людей с палочками. Их всегда здесь готовы сопроводить до платформы и помочь зайти в вагон.

«Добрые истории». Всегда готовы сопроводить до платформы и помочь зайти в вагон: как сотрудники метро помогают слабовидящим-15

Андрей Кузьмин, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Весь путь пассажира с ослабленным зрением отслеживается системой видеонаблюдения с выведением этого видеосигнала на специальный монитор, поэтому наши сотрудники всегда в курсе. Ведут, можно сказать, этого пассажира на всем пути его следования в метрополитене.

«Добрые истории». Всегда готовы сопроводить до платформы и помочь зайти в вагон: как сотрудники метро помогают слабовидящим-18

На станции, где будут выходить Инна и Кристина, девушек тоже встретят сотрудники метрополитена и помогут им выйти из подземки.

Кристина Довыденко:
Они очень отзывчивые, всегда подождут рядом.

Инна Бирко:
Сразу дают руку, когда выходишь из вагона. Пообщаются, расскажут о работе немножко, тоже интересно, какая эта подземная жизнь.

# общество # Фотофакт # Андрей Кузьмин # общество # Добрые истории # Кристина Довыденко # Инна Бирко

Другие новости рубрики

Все новости
«Труд защитника Отечества всегда был в почёте во все времена». Как в минской ратуше прошло награждение к 100-летию Вооруженных Сил
19 февраля 2018 07:26

«Труд защитника Отечества всегда был в почёте во все времена». Как в минской ратуше прошло награждение к 100-летию Вооруженных Сил

Выборы депутатов в местные Советы. Как голосовали в регионах – большой репортаж СТВ
18 февраля 2018 18:33

Выборы депутатов в местные Советы. Как голосовали в регионах – большой репортаж СТВ

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ
18 февраля 2018 17:23

Возраст, семейное положение и доход: белорусы составили портрет идеального кандидата в депутаты. Репортаж СТВ