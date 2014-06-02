Памятники в Минске, посвященные детям. Знают ли горожане, где находятся эти скульптуры?

Среди монументальных изваяний и забавных бронзовых персонажей особое место в городской скульптуре Минска принадлежит теме детей. Подумайте, вспомните! А мы пока обратимся за помощью к прохожим, знают ли они памятники, посвященные детям?

Минчане:

Детям? «Писающий мальчик».

Я знаю не в Минске. Я знаю за пределами Минска.

Знаю, но не могу вспомнить сейчас.

На Якуба Коласа. Там есть памятник.

Марат Казей.

Нет, не слышал.

Если честно, нет.

Есть девочка с совой.

Ее нелегко найти.

«Девочка с совой» – бронзовая скульптура, спрятанная в Троицком предместье. Создатель этой милой статуи – Леонид Зильбер.

Он изобразил юную прелестницу стоящей на широком листе цветущего папоротника, возле которого уютно примостилась небольшая ящерица.

В основе сюжета этой композиции лежит философский смысл: птица, простирая свое крыло над головой девочки, словно защищает ее от беды. Быть может, от опрометчивого шага? Ведь если присмотреться, на лице у изваяния можно прочесть отчаянную решимость.

Минчанин:

Этот на Острове слез. Я знаю. Этот мальчик с крылышками – ангел.

В центре столицы, на Острове слез, стоит «Плачущий ангел». Он скорбит о погибших на войне в Афганистане. Памятник задумывался как символ печали.

Ангел закрывает лицо руками, всем своим видом показывая, что ничего вечного в мире нет.

К нему всегда спешат молодожены. О трагедии никто не думает, аура скорби исчезла. Родилась новая легенда. Невесты подходят к Ангелу, если мечтают родить мальчика. «Плачущий ангел» исполняет желания.

Минчане:

«Писающий мальчик».

«Мальчик с лебедем».

Я знаю. Это памятник «Мальчик с лебедем» в Александровском сквере.

В 1874 году в Минске, в одном из главных городов Северо-Западного края, был пущен водопровод с чистой артезианской водой. В память об этом событии в Александровском сквере был установлен фонтан, кстати, первый в городе. Его по окружности украшали симпатичные лягушки.

В 1930-х годах новая власть решила заменить фонтан монументом, посвященным борцам за революцию. Но «Мальчику с лебедем» повезло. Идея осталась неосуществленной.

Во время Великой Отечественной войны скульптурная композиция была повреждена. Ее реставрировал народный художник СССР скульптор Заир Азгур. Затем фонтан пострадал уже в мирное время – в 1981 году.

Сегодня композиция «Мальчик с лебедем» – одно из главных украшений центра Минска.

Минчане:

Вот это знаю: «Девочка с зонтиком».

Возле «Девочки с зонтиком» фотографировалась.

«Девочка с зонтиком» еще была.

«Девушка с зонтиком» установлена в Михайловском сквере спустя год после трагедии на станции метро Немига.

Страна в те дни скорбела по погибшим, трагедия потрясла скульптора. В это время активно шла работа над новой композицией, для которой Владимиру Жбанову позировала дочь Маша.

Изначально автор планировал создать скульптуру девочки, которая ждет на остановке троллейбус, но ужасная трагедия изменила замысел художника.

Минчане:

Это памятник Марату Казею в парке Янки Купалы.

Это Марат Казей, насколько я знаю.

Самый большой ребенок в городе – памятник Марату Казею. Он был возведен в 1959 году по проекту скульптора Сергея Селиханова и архитектора Виктора Волчека.

Он выполнен из бронзы.

Памятник изображает последний бой маленького героя. В одной руке Марат все еще держит уже бесполезный автомат, в котором больше не осталось патронов, другую уже поднял над головой, занеся для последнего броска в подступающих к нему ненавистных врагов.

В советское время памятник был очень популярен. Здесь принимали в пионеры, проводили торжественные линейки, возлагали венки, цветы, читали вдохновенные стихи. Сейчас здесь не так многолюдно, но летом многие посещают парк, чтобы отдохнуть в тени густых деревьев, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.