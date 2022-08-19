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«Памятники, которые вы сносите, передайте нам». Белорусы обратились к Прибалтике

19 августа 2022 09:16
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Новости Беларуси. Более 70 жителей Витебской области объединил 19 августа патриотический автопробег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Памятники, которые вы сносите, передайте нам». Белорусы обратились к Прибалтике-1

Отправной точкой маршрута стала площадь Победы в Витебске, где участники возложили цветы к Вечному огню у мемориального комплекса партизанам, подпольщикам и освободителям Витебщины. Маршрут патриотического марафона проходит по местам боевой операции «Багратион». Участники сделают остановки в семи населенных пунктах, где почтят память погибших.  

«Памятники, которые вы сносите, передайте нам». Белорусы обратились к Прибалтике-4

Татьяна Гончаренко, участница автопробега:  
Хотелось бы, чтобы все-таки младшее поколение как-то так к этому с уверенностью, со знанием всего подходило. Чтобы с детских лет все это видели, потому что наше поколение – мы видели людей, которые, в общем-то, живы были, сейчас их уже нет, нам рассказывали обо всех ужасах войны.  

«Памятники, которые вы сносите, передайте нам». Белорусы обратились к Прибалтике-7

Валерьян Мацкевич, председатель Витебской областной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:  
Когда пошла волна сноса памятников, и особенно в прибалтийских странах, наш координационный совет общественных объединений и политических партий обратился к Эстонии, к Литве, к Латвии о том, что вы передайте памятники, которые вы сносите, передайте нам, Витебской области. И мы их у себя установим, эти памятники.  

«Памятники, которые вы сносите, передайте нам». Белорусы обратились к Прибалтике-10

Конечной точкой автопробега станет мемориальный комплекс «Рыленки» Дубровенского района. Здесь увековечена памяти 10 тысяч советских воинов.  

# Великая Отечественная война # общество # Татьяна Гончаренко # Валерьян Мацкевич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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