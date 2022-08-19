Игромания – это безобидное увлечение или болезнь? Узнали у врача и психолога

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Игромания – безобидное увлечение или болезнь? Как она влияет на личность человека и окружающих? Что заставляет играть и как от нее вылечиться, об этом расскажут специалисты.

Иван Коноразов, врач-психиатр, нарколог:

Можно сказать, что это хроническое заболевание. То есть если человек, например, приобрел уже это заболевание, поиграл, остановился, пролечился, сделал какой-то курс лечения, нужно понимать, что если он опять начнет играть, то это все обратно возобновится. И у него просто-напросто будет срыв. Игромания не химическая зависимость, в настоящее время достаточно распространенное явление. Игроманы – это люди, которые страдают зависимостью от азартных и компьютерных игр.

Иван Коноразов:

В зависимости от возраста, которым наш клиент обладает, можно говорить о том, что более молодой возраст – это компьютерные игры, это какие-то онлайн либо офлайн игры. Более старшее поколение – это ставки на тотализаторах, игровые автоматы и так далее. Человек больше уделяет времени своему увлечению, мягко говоря. В дальнейшем он затмевает все альтернативные способы получения удовольствия. Уменьшается время прогулок с семьей, с детьми. Человек не выходит на работу. Человек, страдающий такой зависимостью, должен осознать проблему и понять, почему он уходит в иллюзорный мир.

Виктория Анисимова, психолог:

За ней могут стоять неосознанные, скрытые мотивы. Уход от реальности, и также с помощью игры можно снять эмоциональное напряжение, уйти от проблем. И тогда игра воспринимается как приятное времяпрепровождения. Любая зависимость считается семейной болезнью. Тогда нужно выздоравливать всей семье и ребенку тоже. Не работает «вылечите моего ребенка». Любую зависимость можно предотвратить, если вовремя остановиться.