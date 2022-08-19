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Игромания – это безобидное увлечение или болезнь? Узнали у врача и психолога

19 августа 2022 08:52
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Эрика Лаврецкая, корреспондент:  
Игромания – безобидное увлечение или болезнь? Как она влияет на личность человека и окружающих? Что заставляет играть и как от нее вылечиться, об этом расскажут специалисты.  

Игромания – это безобидное увлечение или болезнь? Узнали у врача и психолога-1

Иван Коноразов, врач-психиатр, нарколог:  
Можно сказать, что это хроническое заболевание. То есть если человек, например, приобрел уже это заболевание, поиграл, остановился, пролечился, сделал какой-то курс лечения, нужно понимать, что если он опять начнет играть, то это все обратно возобновится. И у него просто-напросто будет срыв.  

Игромания не химическая зависимость, в настоящее время достаточно распространенное явление. Игроманы – это люди, которые страдают зависимостью от азартных и компьютерных игр.  

Игромания – это безобидное увлечение или болезнь? Узнали у врача и психолога-3

Иван Коноразов:  
В зависимости от возраста, которым наш клиент обладает, можно говорить о том, что более молодой возраст – это компьютерные игры, это какие-то онлайн либо офлайн игры. Более старшее поколение – это ставки на тотализаторах, игровые автоматы и так далее.  

Человек больше уделяет времени своему увлечению, мягко говоря. В дальнейшем он затмевает все альтернативные способы получения удовольствия. Уменьшается время прогулок с семьей, с детьми. Человек не выходит на работу.  

Человек, страдающий такой зависимостью, должен осознать проблему и понять, почему он уходит в иллюзорный мир.  

Игромания – это безобидное увлечение или болезнь? Узнали у врача и психолога-5

Виктория Анисимова, психолог:  
За ней могут стоять неосознанные, скрытые мотивы. Уход от реальности, и также с помощью игры можно снять эмоциональное напряжение, уйти от проблем. И тогда игра воспринимается как приятное времяпрепровождения.  

Любая зависимость считается семейной болезнью. Тогда нужно выздоравливать всей семье и ребенку тоже. Не работает «вылечите моего ребенка».  

Любую зависимость можно предотвратить, если вовремя остановиться.  

Игромания – это безобидное увлечение или болезнь? Узнали у врача и психолога-7

Иван Коноразов:  
Первое – не играть. Второе: если вы начинаете замечать, что ваши родственники начинают говорить о какой-то возникающей проблеме, к этому нужно прислушаться.  

Виктория Анисимова:  
Первое, что должно быть, – это желание добровольное. Это терапия. Также есть сообщество анонимных игроков, оно есть и у нас в Беларуси.  

Люди с зависимостью часто не признают проблему, однако принятие и внутреннее побуждение пойти к специалисту – шаг к здоровой и осознанной жизни.  

# Психология # Эрика Лаврецкая

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