Памятная аллея и большой концерт: В Чаусах музыкально отметили 74-ую годовщину освобождения района от фашистских захватчиков

Новости Беларуси. 74 дерева – по одному за каждый мирный год – стали частью красивого и в то же время назидательного места в Чаусах, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

В честь очередной годовщины освобождения от фашистских захватчиков там высажена Памятная аллея. В июне 44-го в ходе крупномасштабной наступательной операции «Багратион» Чаусский район был освобожден одним из первых. Поэтому каждый год это событие отмечают с особой теплотой. На этот раз прошла акция «Мы вместе», организованная белорусскими профсоюзами. Она уже четвёртый год колесит по Беларуси.

За 414 лет этот небольшой райцентр на востоке Беларуси видел многое. В истории Чаус хватает и славных страниц, и трагических. Самое трудное испытание на его долю выпало в Великую Отечественную войну. Три года оккупации, тысячи жертв, 22 сожженные деревни. И, конечно, долгожданное освобождение.

Юрий Прокопенко, СТВ:

Река Проня. С осени 1943-го по лето 1944-го – это по сути линия фронта, которую советские воины безуспешно пытались прорвать 9 месяцев. В нескольких километрах отсюда Чаусы. На том берегу вермахт, на этом – наши. Форсировать реку удалось в первый день крупномасштабной наступательной операции «Багратион», и вскоре с ожесточенными боями части Красной армии вместе с партизанами вошли в город.

Уже вечером того же дня Москва салютовала войскам прорвавшим оборону вермахта и освободившим белорусский райцентр – 20 залпов из 224-ех орудий. А сегодня в честь тех событий в городе высадили памятную аллею – 74 липы, по одному дереву за каждый мирный год.

Александра Шеляхина, житель Чаус:

Сейчас мы с ребятами с другими пионерами сажали деревья, и это будет еще одним напоминанием для жителей нашего города о том подвиге, который совершили наши прадеды.

Никита Тапорчиков, житель Чаус:

Я живу в том доме. Когда буду ходить в школу по этой аллее, буду вспоминать, что и я тоже садил эти деревья.

Олимпийская чемпионка Пхенчхана, известная биатлонистка Динара Алимбекова тоже здесь. Ей доверили полив саженцев. Последние годы она редко бывает в Чаусах – все время на сборах и соревнованиях, но о своей малой родине не забывает никогда.

Динара Алимбекова, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по биатлону:

Я возвращаюсь сюда и здесь мне хорошо, спокойно. У нас замечательный город, все друг друга знают. Это помогает.

Теперь у Динары одним званием стало больше. Олимпийская чемпионка отныне и почетный житель Чаусского района. А подарок для всех ее земляков сделали белорусские профсоюзы. Чаусы стал 152 городом страны, где прошла народная патриотическая акция «Мы вместе». Это уникальное шоу объединяет на одной сцене как известных артистов эстрады, так и непрофессионалов – обычных работников предприятий, победителей профсоюзного конкурса «Новые имена Беларуси».



Ольга Плотникова, певица:

Эта акция действительно объединяет людей разных профессий, людей, живущих в разных местах Беларуси. Это праздник, которым живет каждый белорус.

Людмила Старостина, заместитель председателя Могилевского областного объединения профсоюзов:

Сами люди благодарят участников и всегда просят, чтобы они приезжали к ним в гости.

Акция «Мы вместе» уже четвертый год колесит по городам страны. Свидетелями большого турне стали около четверти миллиона человек. В 2018 году акция проходит под лозунгом «С большой любовью к малой родине». Во время концертов чествуют людей, которыми гордятся земляки – передовиков производства, трудовые династии, спортсменов, талантливых детей. Проект стал не только культурным, но и социальным.

Сергей Новиков, заслуженный мастер спорт Республики Беларусь по биатлону:

Атмосфера праздника очень хорошая, погода благоприятствует. Солнышко светит, все довольные, довольные лица.