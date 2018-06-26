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«Тихий театр», помощь бездомным животным и кулинария для воспитанников детских домов: волонтёрское движение развивают в БГУ

26 июня 2018 17:27
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Новости Беларуси. Активный студент. В БГУ реализуют пять волонтёрских проектов,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

«Тихий театр», помощь бездомным животным и кулинария для воспитанников детских домов: волонтёрское движение развивают в БГУ-1

Причём инициаторы – сами студенты. Молодёжь создала «Тихий театр» для преодоления глухонемыми людьми языкового барьера. Волонтеры изучат язык жестов, и самостоятельно поставят новогодний спектакль.

«Тихий театр», помощь бездомным животным и кулинария для воспитанников детских домов: волонтёрское движение развивают в БГУ-4

Наталья Ярошева, руководитель центра волонтёрской деятельности БГУ:
«Тихий театр» это работа с людьми, с глухонемыми людьми или людьми у которых есть определенные проблемы со здоровьем. Смысл в том, чтобы работать с такой аудиторией и разговаривать на их языке.

Из интересного – проект «Правила твоей кухни». Волонтёры поделятся своими кулинарными навыками с воспитанниками детских домов. Еще одна инициатива молодежи поможет обрести новых хозяев бездомным животным. За работу волонтёры возьмутся с нового учебного года.

# Волонтеры в Минске # общество # Наталья Ярошева # Фотофакт

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