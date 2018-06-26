«Тихий театр», помощь бездомным животным и кулинария для воспитанников детских домов: волонтёрское движение развивают в БГУ

Новости Беларуси. Активный студент. В БГУ реализуют пять волонтёрских проектов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наталья Ярошева, руководитель центра волонтёрской деятельности БГУ:

«Тихий театр» – это работа с людьми, с глухонемыми людьми или людьми у которых есть определенные проблемы со здоровьем. Смысл в том, чтобы работать с такой аудиторией и разговаривать на их языке.

Из интересного – проект «Правила твоей кухни». Волонтёры поделятся своими кулинарными навыками с воспитанниками детских домов. Еще одна инициатива молодежи поможет обрести новых хозяев бездомным животным. За работу волонтёры возьмутся с нового учебного года.