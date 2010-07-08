Память жертв минского гетто увековечили в Минске

В центре города на здании бывшей инфекционной больницы, а ныне – музыкальной школы – открыли мемориальную доску. Именно здесь в начале Великой Отечественной находился центр, где врачи и медсестры собирали медикаменты для партизан, и прятали подпольщиков.

Сейчас это здание – обычная минская музыкальная школа, а во время Великой Отечественной войны тут находилась инфекционная больница. И не просто больница, а самый центр подполья Минского гетто. Это было удобное место, ведь немцы, боясь инфекций, здесь почти не появлялись.

В этом подпольном штабе не только собирали медикаменты и оружие для партизан, но и формировали целые группы для выхода в партизанские отряды. Подпольную группу медиков возглавлял врач Лев Кулик. Его не стало в сорок втором году, но жив его сын. Роман Львович Кулик о подпольном движении знает по рассказам матери.

Роман Кулик, сын Льва Кулика, инициатор установки мемориальной доски:

– Тот, кто просто выжил – уже герой. А он был активный. Нашел таких же активных и в этой ужасной обстановке они организовали подполье.

Два года тому назад 21 человек из подпольной группы минского гетто посмертно были награждены Министерством обороны памятными медалями – их вручили детям героев. Теперь же в Минске открыли мемориальную доску, посвященную подпольщикам. Именно Роман Кулик и стал инициатором установки доски. Еще в 2006-м. Шел же к этому – всю жизнь. В память отца.

Роман Кулик:

– Я приходил сюда один, иногда с друзьями, покупал цветы, ставил сюда. В день его рождения, на всевозможные праздники. Ставил букет и уходил. Это нужно было для меня, этого не нужно было афишировать, была такая внутренняя потребность, мне это нужно. Я ходил сюда больше 30 лет.

Инна Герасимова, директор музея истории и культуры евреев Беларуси, Председатель республиканского фонда холокоста:

– Фактически это был центр подполья всего гетто. Здесь собирались и Смоляр – один из руководителей подполья, и Козинец, были из города многие.

Свидетелей и героев войны с каждым годом остается все меньше. Но хранится история. Теперь же подрастающему поколению о подпольщиках минского гетто будет напоминать и мемориальная доска.

Юлия Романович, Александр Шкарубо, телекомпания СТВ.