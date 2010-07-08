Лукашенко: Необходимо все выше и выше поднимать планку обучения и подготовки офицеров Вооруженных Сил

Беларусь заботится о развитии Вооруженных Сил на качественно новом уровне. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко. 8 июля он вручил генеральские погоны офицерам силовых структур и благодарности выпускникам военных учебных заведений.

Выпускников мы обычно представляем, как людей молодых и немного легкомысленных. Но 8 июля во Дворце Республики собрались совершенно другие. Те, кто освоил военную профессию, люди солидные и серьезные. Но и у них, с получением диплома у них все только начинается.

Выправке офицеров можно только позавидовать. Оно и понятно – здесь собралась элита белоруской армии. Исключительно майоры, подполковники и полковники. Количество «звезд» на квадратный метр зашкаливает. Эти военнослужащие закончили учебные заведения Беларуси и России.

Борис Будаев, выпускник Военной академии Генерального штаба Российской Федерации, полковник:

– Система подготовки военных кадров Республики Беларусь построена таким образом, что на данном этапе у нас нет дефицитных специальностей, которые мы не готовим у себя. Есть вопросы стратегического взаимодействия, о которых я уже говорил. Поэтому подготовка идет как Российской Федерации, так и у нас здесь. Потому что мы должны знать, как воюют, какие взгляды на современном этапе у наших союзников.

Александр Минов, выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, полковник:

– Учиться всегда интересно, всегда почетно. Тем более, что наши российские коллеги обладают военным боевым опытом, прошли ряд воин. Кроме того, мы имели возможность посмотреть реальное состояние Вооруженных Сил России, побывать на ряде объектов.

Две с половиной сотни военных в один голос поприветствовали главнокомандующего. Александр Лукашенко заметил, что в этом году традиционная встреча с офицерами – особенная. Все-таки год 65-летия Победы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Текущий год осложняется экономической нестабильностью. Не обладающие собственными энергоресурсами государства вынуждены прилагать колоссальные усилия для обеспечения своей независимости. Попытки диктата и шантажа сегодня предпринимаются и в отношении Беларуси. Созданные в государстве политическая и экономическая модели в этих условиях демонстрируют способность адекватно реагировать на любые вызовы. Несмотря ни на что, Беларусь твердо придерживается курса добрососедства и соблюдения принципов международного права в отношениях между государствами.

«Строить» и развивать белорусскую армию предстоит и нынешним выпускникам. Не без инноваций. Их все больше в военно-технической сфере. Увеличивается и господдержка военнослужащим.

Александр Лукашенко:

– Закончился очень тяжелый период жизни. Поскольку и напрягаться надо было, и служить, и учиться, и семьи почти у всех, наверное, есть, и дети. Поэтому я представляю, насколько вы были напряжены. Впереди более целостный этап вашей жизни, но абсолютно не самый легкий и расслабляться вам не приходится. Вы видите, что происходит вокруг Беларуси, на границах нашего Отечества. Самое главное, чтобы вы помнили: в большинстве своем, основная объективная причина – на карте мира появились новые независимые государства, в том числе и Беларусь, и эти государства потребовали своего места под солнцем. Пройдет еще какое-то время, и Беларусь, и Казахстан, и Узбекистан, и Кыргызстан, и Украина, и многие другие наши братские государства станут в ряду всех тех государств, которые обеспечили себе нормальное положение в мире. Поэтому, к этому надо относиться спокойно. Но помнить, что мы с вами мужики и наше предназначение – обеспечить мир, безопасность и стабильность в наших государствах.

Из рук Президента отличники военного дела получили благодарности. Среди них и подполковник Шибков. К благодарности прилагается и памятный подарок – часы. Впервые в числе выпускников – офицеры из Казахстана. 15 человек уже «отучились». Но сотрудничество Беларуси и Казахстана в военной сфере продолжится.

Мураджан Жумагазиев, полковник Вооруженных Сил Республики Казахстан:

– Военное образование в Республике Беларусь (можно сказать, в Советском Союзе) очень качественное. Еще в советское время все стремились поступать в военные учебные заведения. Поэтому нам было очень почетно поехать учиться именно на факультет Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Чеканя шаг к Президенту подходили бывшие выпускники, а ныне – обладатели генеральских погон. Один из них – начальник Ошмянской таможни Иван Ниверкевич – стал госсоветником таможенной службы III ранга. Глава государства новоиспеченных генерал-майоров называет примером для подражания. В их числе и руководитель учебного центра для прапорщиков Валерий Гнилозуб.

Валерий Гнилозуб, начальник 72 гвардейского объединения учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, генерал-майор:

– Молодежь, которая приходит к нам, больше подготовлена. Это связано с тем, что в учебном процессе мы в большом объеме используем новые информационные технологии – различные тренажеры и компьютеры. И солдат, которые приходят, нам не приходится учить с нуля. Они отлично представляют, что это такое.

Разговор о качестве подготовки военных кадров продолжился в зале торжественных приемов.

Александр Лукашенко:

– То, что к нам, в нашу академию, приезжают люди из других государств, говорит о многом. Скажу прямо и откровенно, что это накладывает очень серьезный отпечаток на дальнейшее функционирование Военной академии Республики Беларусь. Нам надо все выше и выше поднимать планку обучения и подготовки офицеров Вооруженных Сил. В противном случае, к нам обучаться никто не приедет. Едут, потому что мы достигли, примерно, уровня Российской Федерации в обучении и подготовке офицерского состава, а по каким-то параметрам и превзошли. Нам надо и дальше действовать таким образом.

Здесь подняли традиционный тост за людей в погонах. За тех, кто помня завет Суворова готов побеждать не числом, а умением.

Наталья Бреус, Ирина Туркова, Валерий Науменко, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.