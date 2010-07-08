Акция, посвященная Дню семьи, любви и верности прошла в Минске

8 июля в полдень на улицах столицы влюбленным раздавали ромашки. Акция прошла по благословению Митрополита Минского и Слуцкого Филарета. Этот день берет свои корни из глубокой древности.

Раз – ромашка, два – ромашка. Здесь не считали и даже не гадали на полевых цветах, а их просто дарили. Всем. У каждой станции метро. Начиная с полудня. Поэтому даже случайные прохожие заговорили о сокровенном во весь голос.

Это «цветущая» акция в день семьи, любви и верности. По православному календарю 8 июля почитают святых князя Петра и его супругу Февронию Муромских. Они издревле на Руси считались покровителями семейного счастья, супружеской любви и верности.

Символ крепкой и дружной семьи – это ромашка. Желтый центр символизирует семью, а лепестки вокруг – это дети. Получается, что стебелек – это стержень, основанный на морали, духовности и нравственности.

Высокое поддержали насущным. Президентская программа «Дети Беларуси» на следующее пятилетие будет направлена на укрепление семьи и формирование благоприятной семейной среды, комфортной для ребенка. Сегодня немало детей рождается вне брака, и государство делает все для укрепления семейных ценностей.

Тамара Трубчик, заместитель председателя комитета по труду, занятости и соцзащите Миноблисполкома:

– Особое внимание по всем направлениям уделяется семье. Поэтому такой процесс будем продолжаться, чтобы семью поставить на должный уровень, уделить ей больше внимания и защитить по всем направлениям.

Курс на поддержку семьи и материнства очевиден. Демографическое состояние по всем областям Беларуси заметно пошло в рост. Только в одной семье Бибиковых – пятеро мальчишек. В этом году супруги дождались и дочь. И как они уверяют – на этом останавливаться не собираются.

Елена Бибикова, многодетная мама:

– Счастье любой матери – это дети. Это дар божий, который невозможно переоценить. Когда большая семья, они друг другу помогают, поддерживают, этого просто не рассказать.

Ольга Юруть, Николай Сенчило, Сергей Капустин, телекомпания СТВ.