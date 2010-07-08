После сюжета телеканала СТВ в деревне Веккер стала появляться чистая вода

Месяц назад мы рассказывали о проблеме с питьевой водой в деревне Веккер Могилевской области. Колодцы здесь были настолько загрязнены, что такой водой нельзя было поливать даже огороды. Ситуацию взяла на контроль специальная межведомственная комиссия, а у местных жителей появилась надежда.

Положительные сдвиги в деревне Веккер на лицо. Все-таки чистая вода здесь стала появляться. Правда, пока только два раза в неделю. Но местные власти обещают – это только начало.

Эффект от работы межведомственной группы сельчане ощутили быстро. Деревня превратилась в настоящую стройплощадку. Заработала техника, начали прокладывать долгожданный водопровод.

Любовь Ивановна хорошо знает настоящую цену воде. Колодцы грязные, а за питьевой водой – за несколько километров в город. Так и жили, огороды поливали собранной дождевой. Из колодцев не брали, усомнились не только в качестве воды, но и местным эпидемиологам не поверили. Ведь согласно их заключениям проблемы в деревне не было. Была проведена независимая экспертиза и колодцы опечатали.

Елена Михаленко, член межведомственной рабочей группы по Могилевской области:

– Мы попросили центр стандартизации сделать повторный отбор проб. И они показали, что вода не соответствует санитарным нормам и использовать ее для питья нельзя. Поэтому и был ускорен процесс строительства водопровода, чтобы в деревню пришла вода. Я считаю, что вина здесь только председателя сельского совета.

Уже в августе по водопроводу в поселок потечет вода из артезианских скважин. Здесь по этому поводу планируют устроить настоящий день деревни. Местные жители верят, что с возвращением чистой воды в их Веккере начнется отсчет нового времени.

Вячеслав Комисаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевский район.