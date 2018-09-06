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Реконструкция трамвайных путей на Первомайской продлится до ноября

06 сентября 2018 19:59
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Новости Беларуси. Реконструкцию трамвайных путей на улице Первомайской, Ульяновской и Бобруйской продлевают, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Реконструкция трамвайных путей на Первомайской продлится до ноября-1

Пассажиров к месту назначения доставляет временный автобусный маршрут № 901. Движение трамваев на этом участке прекращено. Реконструкция путей началась в марте, ее планировали закончить к сентябрю. Однако прокладка инженерных коммуникаций в старой части города требует больше времени.

# Общественный транспорт # общество # Фотофакт

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