Реконструкция трамвайных путей на Первомайской продлится до ноября

Новости Беларуси. Реконструкцию трамвайных путей на улице Первомайской, Ульяновской и Бобруйской продлевают, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пассажиров к месту назначения доставляет временный автобусный маршрут № 901. Движение трамваев на этом участке прекращено. Реконструкция путей началась в марте, ее планировали закончить к сентябрю. Однако прокладка инженерных коммуникаций в старой части города требует больше времени.