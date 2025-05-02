Вывели тысячи людей из кольца смерти! Узнали подробности партизанского сражения под Ушачами

Сегодня на планете насчитывается около 50 горячих точек. На этом фоне мирное небо над нашей страной имеет особую ценность. В Беларуси есть множество мест, находясь в которых, люди замолкают, глядя в небеса. Ведь именно там наши деды и прадеды совершали подвиги, порой ценой собственных жизней. Одно из крупнейших в мировой истории партизанских сражений происходило на ушачской земле. 16 бригад вырвались из окружения, прорвав смертельное кольцо блокады противника, численность которого в три раза превосходила силы партизан. Им удалось вывести за собой 15 тысяч мирных жителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. О героическом прорыве под Ушачами – наши корреспонденты.

Окружены, но не сломлены. 17 тысяч партизан против 60-тысячного массива Вермахта. В ночь на 5 мая 44-го из кольца смерти освободители вывели 15 тысяч мирных жителей. Об этом героическом подвиге написаны книги и сняты фильмы. В память о нем воздвигнут и этот мемориал. Полоцко-Лепельская зона – отчасти уникальное явление. В годы войны здесь развернулось масштабное партизанское движение. С тех пор как захватчики оккупировали Ушачи, 9 июля 1941 года, на территории начали создавать подпольные группы и первые отряды народных мстителей. Туда входили местные жители и бойцы Красной армии, попавшие в окружение.

Григорий Русинович, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Россонской средней школы имени П.М. Машерова:

Весь народ, как один, поднялся за свою землю, за свою Родину, за свою семью. И в результате огромных усилий партизанский край выгнал со своей территории фашистских оккупантов. Территория Полоцко-Лепельской зоны охватывала свыше тысячи деревень. На протяжении двух лет здесь, в тылу врага, жили по советским законам. Дети ходили в школы, типографии печатали газеты, работали швейные и ремонтные мастерские. Это не давало покоя фашистам, которые за долгое время так и не сумели взломать оборону.

Отступая, уже в 44-ом, гитлеровцы решают в очередной раз расправиться с партизанами. Карательным операциям дают названия «Моросящий дождь» и «Праздник весны». Около 70 самолетов, более 130 танков, 2 бронепоезда – захватчики рассчитывали выжечь эту землю за пять дней. Но почти месяц наши бойцы держали оборону. Каждая деревня буквально превратилась в крепость.