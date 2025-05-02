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Вывели тысячи людей из кольца смерти! Узнали подробности партизанского сражения под Ушачами

02 мая 2025 18:03
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Сегодня на планете насчитывается около 50 горячих точек. На этом фоне мирное небо над нашей страной имеет особую ценность. В Беларуси есть множество мест, находясь в которых, люди замолкают, глядя в небеса. Ведь именно там наши деды и прадеды совершали подвиги, порой ценой собственных жизней. Одно из крупнейших в мировой истории партизанских сражений происходило на ушачской земле. 16 бригад вырвались из окружения, прорвав смертельное кольцо блокады противника, численность которого в три раза превосходила силы партизан. Им удалось вывести за собой 15 тысяч мирных жителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О героическом прорыве под Ушачами – наши корреспонденты.

Вывели тысячи людей из кольца смерти! Узнали подробности партизанского сражения под Ушачами-2

Окружены, но не сломлены. 17 тысяч партизан против 60-тысячного массива Вермахта. В ночь на 5 мая 44-го из кольца смерти освободители вывели 15 тысяч мирных жителей. Об этом героическом подвиге написаны книги и сняты фильмы. В память о нем воздвигнут и этот мемориал. Полоцко-Лепельская зона – отчасти уникальное явление. В годы войны здесь развернулось масштабное партизанское движение. С тех пор как захватчики оккупировали Ушачи, 9 июля 1941 года, на территории начали создавать подпольные группы и первые отряды народных мстителей. Туда входили местные жители и бойцы Красной армии, попавшие в окружение. 

Вывели тысячи людей из кольца смерти! Узнали подробности партизанского сражения под Ушачами-4

Григорий Русинович, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Россонской средней школы имени П.М. Машерова:
Весь народ, как один, поднялся за свою землю, за свою Родину, за свою семью. И в результате огромных усилий партизанский край выгнал со своей территории фашистских оккупантов. 

Территория Полоцко-Лепельской зоны охватывала свыше тысячи деревень. На протяжении двух лет здесь, в тылу врага, жили по советским законам. Дети ходили в школы, типографии печатали газеты, работали швейные и ремонтные мастерские. Это не давало покоя фашистам, которые за долгое время так и не сумели взломать оборону. 

Вывели тысячи людей из кольца смерти! Узнали подробности партизанского сражения под Ушачами-6

Отступая, уже в 44-ом, гитлеровцы решают в очередной раз расправиться с партизанами. Карательным операциям дают названия «Моросящий дождь» и «Праздник весны». Около 70 самолетов, более 130 танков, 2 бронепоезда – захватчики рассчитывали выжечь эту землю за пять дней. Но почти месяц наши бойцы держали оборону. Каждая деревня буквально превратилась в крепость. 

Вывели тысячи людей из кольца смерти! Узнали подробности партизанского сражения под Ушачами-8

Виталий Ващенко:
Легендарно, потому что разрозненные группы партизанских отрядов собрались в одну группу и прорвались в этом месте из окружения, потому что иначе было бы уничтожение. Самым правильным решением было собрать все партизанские отряды и одним мощным кулаком пробить окружение фашистов, чтобы прорваться с этой территории. 

В ночь на 5 мая партизаны совершили героический прорыв немецкой блокады. Белорусская дорога жизни – народные мстители с оккупированной территории вывели тысячи мирных жителей. Это был настоящий бросок бессмертия. Очевидцы вспоминают, что река Ушача стала красной от крови. Сколько бойцов погибло в той страшной мясорубке, доподлинно до сих пор неизвестно. На мемориальных плитах появляются все новые и новые имена. 

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война

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