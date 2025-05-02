Лекторий в преддверии 80-летия Великой Победы собрал сотни слушателей

Как передать память о событиях Великой Отечественной войны и подвиге героев-освободителей современному поколению? В преддверии 80-летия Великой Победы лекторий, посвященный правде о войне, собрал сотни слушателей в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостями площадки в одном из торговых центов стали школьники и студенты. Ведь именно на них в первую очередь рассчитана западная реваншистская пропаганда. В противовес ей правда об исторических событиях и факты, в том числе добытые в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны. Каждый третий белорус стал жертвой той войны. А всего 27 миллионов советских граждан погибли и абсолютное большинство – не на поле боя. Это замученные вермахтом мирные люди. Но пока есть те, кто пронесет эту правду дальше – подвиг воинов-освободителей не напрасен.

Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Президент в своей волгоградской исторической речи призвал ни в коем случае не относиться к этому подвигу равнодушно, он сказал: «Мы должны зубами вцепиться в эту победу и передать ее следующим поколениям, чтобы это с нами не повторили». Это то, что нас сейчас объединяет и то, что мы должны передать дальше.