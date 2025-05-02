Лекторий в преддверии 80-летия Великой Победы собрал сотни слушателей
Как передать память о событиях Великой Отечественной войны и подвиге героев-освободителей современному поколению? В преддверии 80-летия Великой Победы лекторий, посвященный правде о войне, собрал сотни слушателей в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостями площадки в одном из торговых центов стали школьники и студенты. Ведь именно на них в первую очередь рассчитана западная реваншистская пропаганда. В противовес ей правда об исторических событиях и факты, в том числе добытые в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы войны.
Каждый третий белорус стал жертвой той войны. А всего 27 миллионов советских граждан погибли и абсолютное большинство – не на поле боя. Это замученные вермахтом мирные люди. Но пока есть те, кто пронесет эту правду дальше – подвиг воинов-освободителей не напрасен.
Григорий Азаренок, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:
Президент в своей волгоградской исторической речи призвал ни в коем случае не относиться к этому подвигу равнодушно, он сказал: «Мы должны зубами вцепиться в эту победу и передать ее следующим поколениям, чтобы это с нами не повторили». Это то, что нас сейчас объединяет и то, что мы должны передать дальше.
Олег Соловцов, учащийся Минского суворовского военного училища:
У меня бабушка была в отряде «Ночных ведьм» летчиком, а дед был в отряде контрразведки. Мы часто разговариваем с папой и мамой про то, как освобождали бабушка и дедушка нашу страну, про их подвиги, про подвиги друзей семьи. Теперь мы, молодежь, должны сделать все, чтобы подвиги наших бабушек, дедушек никогда не были забыты.
Лекторий стал частью масштабного просветительского проекта «Открытое знание». Сегодняшнюю встречу приурочили к знаковому моменту – 2-го мая 1945 года над рейхстагом водрузили Знамя Победы.