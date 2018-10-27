Память будет жить. В урочище Куропаты провели субботник общественные организации и неравнодушные белорусы

Новости Беларуси. Субботники прошли 27 октября в разных уголках столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Не обошли вниманием и урочище Куропаты – здесь трудились общественные активисты.

Добровольный десант утром осеннего уик-энда высадился в урочище Куропаты. Невзирая на промозглость, каждый грелся полезным делом. В зачинщиках чистой субботы – Федерация профсоюзов Беларуси, БРСМ и общественная организация «Белая Русь». Впрочем, это место, как говорят у нас, «прыводзяць да ладу» уже третий год подряд.

Александр Микша, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Работает десант: 100 человек – от профсоюзов, порядка 50 человек – от «Белой Руси» и 50 человек – от Белорусского республиканского союза молодежи. Сегодня нет ни одного региона в республике, где силами Федерации профсоюзов Беларуси, силами местных органов власти не реконструируется, обустраивается, наводится порядок в памятных местах.

Работы тут достаточно, потому что растет лес. В любом случае надо убирать ветки.

От студентов до рабочих заводского кластера. Урочище – территория особая: она внесена в Государственный список историко-культурных ценностей. Потому и убирать нужно деликатно, чтобы не повредить культурный слой. Вот и студенты политехнического колледжа делам житейским предпочли волонтерские. Так сказать, подобрались компании по душевным интересам.

Это было добровольно, не принудительно. Нас попросили, и мы, как истинные патриоты, решили помочь, тем более что такое место – мемориал. Надо быть полезным обществу.

Лесная опушка вдоль МКАДа – Куропаты – место политически и исторически неоднозначное. Хоть кто-то пытается громкими «раскопками» правды здесь лишний раз пропиариться, все же для большинства с христианской точки зрения это священное поле. Это прошлое, которое нужно принять.