Прямые телефонные линии состоялись в администрациях Беларуси. После обращения жителей рядом с домами установили колонку

Новости Беларуси. Диалог без посредников. Традиционные прямые телефонные линии 27 октября прошли в администрациях всех уровней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За три часа в Могилевский горисполком поступило 16 телефонных обращений.

Как уже доказано временем, такой диалог власти с населением помогает чиновникам оперативно решать вопросы на местах. В этом смогли убедиться жители одной из улиц в частном секторе. Год назад здесь вышла из строя водопроводная колонка. Решение проблемы затягивалось. За водой людям приходилось ходить на соседнюю улицу, за несколько сотен метров от их домов.

Наталья Шендерова, житель Могилева: Особенно трудно зимой по снегу идти, по колено сугробы. Попросили, чтобы рядом с домом сделали колонку. Мы, все жители близлежащих домов, очень довольны. Большое спасибо горисполкому за оказанную услугу. Такие прямые линии очень полезны для населения Могилева.

Алла Галушко, заместитель председателя Могилевского горисполкома:

В этом году город Могилев очень много работ провел по наведению порядка. Много обращений поступало. Как инициативы – предложения граждан, каким образом проводить это благоустройство и наведение порядка в городе. Это самого дорогого стоит, когда наши граждане сами непосредственно принимают участие в тех работах, которые мы проводим вместе с ними и руками могилевчан.

Кроме вопросов в коммунальной сфере, наиболее часто люди обращаются с проблемами строительства. Нередко звонят, чтобы получить консультацию или разъяснение.

Все звонки регистрируются и берутся на контроль. Прямые телефонные линии организованы каждую субботу. На связь выходят чиновники всех уровней. Однако в последнее время граждане стали менее активными – количество жалоб снижается.

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