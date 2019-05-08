Салют на 9 мая 2019 года в Минске. Где и во сколько смотреть?

Новости Беларуси. Девятого мая праздничные мероприятия традиционно завершатся салютом.

По информации Мингорисполкома, праздничный салют прогремит 9 мая в 23:00.

Салют будет состоять из 30 залпов, его дадут в шести точках Минска.

Площадки для запуска салюта будут находиться в парке Победы, в парках имени Максима Горького и имени Янки Купалы, у водохранилища Дрозды, в военном городке в Уручье и на взлетной полосе бывшего аэропорта Минск-1.

Минск вовсю готовится отпраздновать День Победы.