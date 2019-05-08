Прямой эфир

Салют на 9 мая 2019 года в Минске. Где и во сколько смотреть?

08 мая 2019 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Девятого мая праздничные мероприятия традиционно завершатся салютом.   

По информации Мингорисполкома, праздничный салют прогремит 9 мая в 23:00.   

Салют будет состоять из 30 залпов, его дадут в шести точках Минска.  

Площадки для запуска салюта будут находиться в парке Победы, в парках имени Максима Горького и имени Янки Купалы, у водохранилища Дрозды, в военном городке в Уручье и на взлетной полосе бывшего аэропорта Минск-1.  

Минск вовсю готовится отпраздновать День Победы.  

«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая (смотрите здесь).  

# Беларусь помнит # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ
07 мая 2019 18:08

Как выглядит служба сына на заставе глазами родителей. Эксперимент в репортаже СТВ

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение
07 мая 2019 16:36

«Пока мы живы, так будет всегда»: какие традиции Радуницы передаются из поколения в поколение

«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая
07 мая 2019 14:06

«С дождём, но, тем не менее, мы готовимся»: как проходят репетиции торжеств к 9 Мая