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Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам по случаю Дня Победы

08 мая 2019 11:31
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Новости Беларуси. По случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Президент Александр Лукашенко направил поздравление с Днем Победы Владимиру Путину.

Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам по случаю Дня Победы-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе.

С Днем Победы Александр Лукашенко также поздравил президентов Азербайджана, Армении, Молдовы, Казахстана и ряда других государств. Послания также направлены видным государственным деятелям, руководителям интеграционных объединений и Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.

Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам по случаю Дня Победы-4

# Беларусь помнит # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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