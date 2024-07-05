Тема мира и созидания – чему посвящён «Славянский базар» в 2024 году?

Совсем немножко остается времени до того, когда Витебск как гостеприимный хозяин распахнет свои двери и станет центром музыкальной и творческой вселенной. «Славянский базар в Витебске» в 2024 году пройдет уже в 33 раз с 9 по 15 июля. В нынешнем сезоне более 5 тысяч участников из 33 стран. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Фестиваль 33-й по счету. Я представляю, как организаторам сложно удивлять, каждый раз придумывать что-то новое. Тем не менее какая концепция фестиваля в 2024 году, что будет, какая изюминка?
Светлана Авдеева, начальник отдела международного сотрудничества ГУ «Центр культуры «Витебск»:
Мы не могли обойти, конечно, две главные темы, которые связаны с нашей страной и Витебщиной. Это, безусловно, 1050-летие нашего города, которое отмечается в эти дни. С 26 июня был город освобожден, сегодня мы тоже будем об этом говорить в рамках фестиваля. Конечно, 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков – эта тема тоже будет звучать. Тема мира, созидания прозвучит, как в гала-концерте торжественного открытия, так и закрытия.
В ногу со временем – чем фестиваль «Славянский базар» интересен для молодежи – подробнее здесь.