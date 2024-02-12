Отопление зимой. Рассказываем простые правила, которые помогут сохранить тепло дома

Отопительный сезон в самом разгаре, однако низкие температуры за окном могут сделать наше жилище довольно прохладным. В многоквартирных домах комфортную температуру воздуха обеспечивает централизованная система отопления. Чтобы создать комфортную атмосферу в доме и сохранить тепло, важно соблюдать простые правила.

Андрей Лис, начальник районной энергогазинспекции:

Для сохранения тепла и уменьшения оплаты за потребленную тепловую энергию рекомендуется обеспечить свободный доступ к приборам отопления, к термостатическим регуляторам температуры. Не закрывать отопительные приборы мебелью, элементами декора, шторами, так как это снижает теплоотдачу и приводит к затруднению циркуляции горячего воздуха по помещению.