Отопление зимой. Рассказываем простые правила, которые помогут сохранить тепло дома
Отопительный сезон в самом разгаре, однако низкие температуры за окном могут сделать наше жилище довольно прохладным. В многоквартирных домах комфортную температуру воздуха обеспечивает централизованная система отопления. Чтобы создать комфортную атмосферу в доме и сохранить тепло, важно соблюдать простые правила.
Андрей Лис, начальник районной энергогазинспекции:
Для сохранения тепла и уменьшения оплаты за потребленную тепловую энергию рекомендуется обеспечить свободный доступ к приборам отопления, к термостатическим регуляторам температуры. Не закрывать отопительные приборы мебелью, элементами декора, шторами, так как это снижает теплоотдачу и приводит к затруднению циркуляции горячего воздуха по помещению.
Утеплите старые оконные рамы и двери. Если они некачественные или старые, лучше и вовсе заменить их на новые. Также специалисты не рекомендуют размещать на отопительных приборах одежду и другие предметы, так как это снижает эффективность их работы.
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