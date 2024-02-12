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Отопление зимой. Рассказываем простые правила, которые помогут сохранить тепло дома

12 февраля 2024 11:18
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Отопительный сезон в самом разгаре, однако низкие температуры за окном могут сделать наше жилище довольно прохладным. В многоквартирных домах комфортную температуру воздуха обеспечивает централизованная система отопления. Чтобы создать комфортную атмосферу в доме и сохранить тепло, важно соблюдать простые правила.

Отопление зимой. Рассказываем простые правила, которые помогут сохранить тепло дома-1

Андрей Лис, начальник районной энергогазинспекции:
Для сохранения тепла и уменьшения оплаты за потребленную тепловую энергию рекомендуется обеспечить свободный доступ к приборам отопления, к термостатическим регуляторам температуры. Не закрывать отопительные приборы мебелью, элементами декора, шторами, так как это снижает теплоотдачу и приводит к затруднению циркуляции горячего воздуха по помещению.

Отопление зимой. Рассказываем простые правила, которые помогут сохранить тепло дома-4

Утеплите старые оконные рамы и двери. Если они некачественные или старые, лучше и вовсе заменить их на новые. Также специалисты не рекомендуют размещать на отопительных приборах одежду и другие предметы, так как это снижает эффективность их работы.

Подробности в видео.

# Отопительный сезон # общество

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