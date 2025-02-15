«Пад покрывам нябёсаў» – знакомим с новой книгой издательства «Беларусь»

Вольфович: чем дальше уходит афганская война в прошлое, тем актуальней становятся её уроки

Именно 15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Огненными дорогами прошли 30 тысяч белорусов. Более 700 из них домой так и не вернулись.