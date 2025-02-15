Прямой эфир

«Пад покрывам нябёсаў» – знакомим с новой книгой издательства «Беларусь»

15 февраля 2025 13:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На днях в издательстве «Беларусь» вышла новая книга Владимира Гавриловича «Пад покрывам нябёсаў». Новинка посвящена трагическим событиям Великой Отечественной войны. Автор погружает читателя в мрачные реалии лагеря смерти весной 1944 года.

«Пад покрывам нябёсаў» – знакомим с новой книгой издательства «Беларусь»-2

Владимир Гаврилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, автор книги:
Новую кнігу я прысвячаю 80-годдзю Вялікай Перамогі, вязням канцэнтрацыйнага лагера «Азарычы» і ўсіх тых, хто перажыў ваеннае ліхалецце. Пра што аповесць «Пад покрывам нябёсаў»? Пра трагічныя падзеі, якія адбыліся на беларускім Палессі, калі на працягу 10 сакавіцкіх дзён 1944 года ў трох лагерах смерці пад Азарычамі ад тыфу, холаду і голаду загінула каля 20 тысяч мірных беларусаў і расіян, у тым ліку маці з дзецьмі. Лагеры створаны ў якасці жывой заслоны на шляху савецкіх войск.

«Пад покрывам нябёсаў» – знакомим с новой книгой издательства «Беларусь»-4

История воссоздает атмосферу страха и боли, переплетая исторические события с личными судьбами, а также трагедию народа, который испытал на себе все ужасы фашистской агрессии.

Подробности в видео.

# Книги # Владимир Гаврилович

Другие новости рубрики

Все новости
Учится в университете, работает, ведёт свой видеоблог. История минчанки с ДЦП
15 февраля 2025 13:12

Учится в университете, работает, ведёт свой видеоблог. История минчанки с ДЦП

Более 400 школьников попробовали себя в роли пилотов – в Академии авиации прошёл день открытых дверей
15 февраля 2025 11:37

Более 400 школьников попробовали себя в роли пилотов – в Академии авиации прошёл день открытых дверей

Вольфович: чем дальше уходит афганская война в прошлое, тем актуальней становятся её уроки
15 февраля 2025 10:49

Вольфович: чем дальше уходит афганская война в прошлое, тем актуальней становятся её уроки