«Пад покрывам нябёсаў» – знакомим с новой книгой издательства «Беларусь»

На днях в издательстве «Беларусь» вышла новая книга Владимира Гавриловича «Пад покрывам нябёсаў». Новинка посвящена трагическим событиям Великой Отечественной войны. Автор погружает читателя в мрачные реалии лагеря смерти весной 1944 года.
На днях в издательстве «Беларусь» вышла новая книга Владимира Гавриловича «Пад покрывам нябёсаў». Новинка посвящена трагическим событиям Великой Отечественной войны. Автор погружает читателя в мрачные реалии лагеря смерти весной 1944 года.
Владимир Гаврилович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, автор книги:
Новую кнігу я прысвячаю 80-годдзю Вялікай Перамогі, вязням канцэнтрацыйнага лагера «Азарычы» і ўсіх тых, хто перажыў ваеннае ліхалецце. Пра што аповесць «Пад покрывам нябёсаў»? Пра трагічныя падзеі, якія адбыліся на беларускім Палессі, калі на працягу 10 сакавіцкіх дзён 1944 года ў трох лагерах смерці пад Азарычамі ад тыфу, холаду і голаду загінула каля 20 тысяч мірных беларусаў і расіян, у тым ліку маці з дзецьмі. Лагеры створаны ў якасці жывой заслоны на шляху савецкіх войск.
История воссоздает атмосферу страха и боли, переплетая исторические события с личными судьбами, а также трагедию народа, который испытал на себе все ужасы фашистской агрессии.
Подробности в видео.