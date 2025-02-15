Учится в университете, работает, ведёт свой видеоблог. История минчанки с ДЦП

– Ксения, какой у вас девиз по жизни?

– Идти к своим целям, несмотря ни на что.

И она так и делает. Улыбка, хорошее настроение и солнце в душе. Это позитивная девушка минчанка Ксения Завацкая. Она учится в университете, работает, ведет свой видеоблог в соцсетях. И это все, несмотря на диагноз детский церебральный паралич.