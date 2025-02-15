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Учится в университете, работает, ведёт свой видеоблог. История минчанки с ДЦП

15 февраля 2025 13:12
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Учится в университете, работает, ведёт свой видеоблог. История минчанки с ДЦП-1

– Ксения, какой у вас девиз по жизни?
– Идти к своим целям, несмотря ни на что.

И она так и делает. Улыбка, хорошее настроение и солнце в душе. Это позитивная девушка минчанка Ксения Завацкая. Она учится в университете, работает, ведет свой видеоблог в соцсетях. И это все, несмотря на диагноз детский церебральный паралич.

Учится в университете, работает, ведёт свой видеоблог. История минчанки с ДЦП-3

Ксения Завацкая:
Мои родители узнали, что у меня ДЦП в 2 или 2,5 года. С самого детства я ходила на реабилитацию до 18 лет. Я ходила в обычный садик, обычную школу, после чего поступила в обычный колледж. И на данный момент я учусь в обычном универе на заочном отделении и работаю.

Учится в университете, работает, ведёт свой видеоблог. История минчанки с ДЦП-5

Ксения – единственный ребенок в семье, и, несмотря на это, она никогда не ощущала каких-либо привилегий и поблажек со стороны родителей. Чрезмерной опеки не было, они всегда относились к ней как к полноценному, здоровому человеку.

Подробнее в видеоматериале.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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