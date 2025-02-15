Более 400 школьников попробовали себя в роли пилотов – в Академии авиации прошёл день открытых дверей

В Белорусской государственной академии авиации прошел день открытых дверей, который привлек более 400 школьников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они смогли узнать о нюансах поступления, увидеть процесс обучения и посетить научно-исследовательскую лабораторию.

Академия является единственным вузом в Беларуси, где готовят авиаторов, включая пилотов, радистов и механиков. Будущие абитуриенты узнали о структуре учебного заведения, жизни курсантов и преимуществах получения образования именно здесь. Многие смогли подключиться к увлекательному занятию – принять участие в сборке квадрокоптеров. Этому тоже учат курсантов. Особый интерес вызвали симуляторы полетов. Попробовать себя в роли пилота – почему бы и нет?

Анна Мисевич, абитуриент: Меня привлекает небо, оно меня прямо зовет! Я всегда мечтала поступить сюда и стать пилотом. Я знаю, что есть определенная физическая подготовка, которой я должна соответствовать. Как минимум надо пройти ВЛЭК, конечно, это тяжело, но думаю, я справлюсь.

Игорь Яцкевич, проректор по воспитательной работе Белорусской государственной академии авиации:

Физическая подготовка у нас есть только у пилотов, но это как раз оправдано. Сколько, например, нужно качеств темперамента и психики иметь пилоту для того, чтобы вовремя уметь концентрироваться и мобилизоваться. Зачастую решения должны приниматься за долю секунды. Общее состояние организма, его здоровье имеет принципиальное значение при этом.

В 2025 году в академии на военном факультете появились новые специальности, такие как «Электрогазовое обеспечение и кадровая работа» и «Инженерно-аэродромное обеспечение и кадровая работа». В планах – запуск программы по технической эксплуатации воздушных судов, где будут обучать работе с вертолетами.