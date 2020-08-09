Совершеннолетие совпало с выборами Президента. Что говорит белоруска, которая голосует впервые

Новости Беларуси. ЦИК обновила данные по явке избирателей. На 16:00 она составила более 73 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем в Гомельской и Могилевской областях уже свой голос отдали свыше 80 % избирателей. В списках есть и те, кто сделал это впервые.

Совершеннолетие Вероники Сардыко совпало с главным политическим событием в стране. 9 августа могилевчанка пришла на избирательный участок, чтобы отдать голос за своего кандидата. Поздравить дочь с двойным событием в жизни поспешили и родители. К слову, мама Вероники – председатель комиссии на одном из избирательных участков Могилева.

Вероника Сардыко, жительница Могилева:

Так сегодня совпало, что решается будущее моей страны. Я считаю, что важно, можно сказать, для молодежи на данный момент трудоустройство, обеспеченность жильем молодых семей.

Анна Сардыко, председатель участковой избирательной комиссии № 151 Могилева:

Для меня как для матери, конечно, актуально, чтобы мой ребенок был счастлив, чтобы у нее было высшее образование, достойная работа и все самое хорошее в жизни.