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Совершеннолетие совпало с выборами Президента. Что говорит белоруска, которая голосует впервые

09 августа 2020 15:00
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Новости Беларуси. ЦИК обновила данные по явке избирателей. На 16:00 она составила более 73 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем в Гомельской и Могилевской областях уже свой голос отдали свыше 80 % избирателей. В списках есть и те, кто сделал это впервые.

Совершеннолетие совпало с выборами Президента. Что говорит белоруска, которая голосует впервые-1

Совершеннолетие Вероники Сардыко совпало с главным политическим событием в стране. 9 августа могилевчанка пришла на избирательный участок, чтобы отдать голос за своего кандидата. Поздравить дочь с двойным событием в жизни поспешили и родители. К слову, мама Вероники – председатель комиссии на одном из избирательных участков Могилева.

Совершеннолетие совпало с выборами Президента. Что говорит белоруска, которая голосует впервые-4

Вероника Сардыко, жительница Могилева:
Так сегодня совпало, что решается будущее моей страны. Я считаю, что важно, можно сказать, для молодежи на данный момент трудоустройство, обеспеченность жильем молодых семей.

Совершеннолетие совпало с выборами Президента. Что говорит белоруска, которая голосует впервые-7

Анна Сардыко, председатель участковой избирательной комиссии № 151 Могилева:
Для меня как для матери, конечно, актуально, чтобы мой ребенок был счастлив, чтобы у нее было высшее образование, достойная работа и все самое хорошее в жизни.

Совершеннолетие совпало с выборами Президента. Что говорит белоруска, которая голосует впервые-10

К слову, в Могилевской области за четыре дня досрочного голосования участие в выборах Президента приняли 37,88 % жителей региона.

# Выборы в Беларуси # общество # Вероника Сардыко # Анна Сардыко # Фотофакт

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