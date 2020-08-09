«Нам воспитывать детей в этой стране». Пара из Кобрина пришла голосовать в день свадьбы

Новости Беларуси. Особенный дресс-код – на избирательный участок не только с паспортом, но и в подвенечном платье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Необычный пункт свадебной программы внесли молодожены из Кобрина Ксения Крачко и Дмитрий Ботюк. Она воспитатель в детском саду, он служит в театре.

Дату свадьбы молодые люди назначили задолго до оглашения выборов. Когда узнали, что в календаре события совпадают, решили ничего не менять. Сразу после росписи пара отправилась на избирательный участок.

Ксения Крачко и Дмитрий Ботюк, молодожены:

Это наша страна, нам в ней жить, и мы сами должны выбирать. Так как мы создали семью, нам воспитывать детей в этой стране. И от того, какой мы сделаем выбор, будет зависеть, в какой стране будут жить наши дети.