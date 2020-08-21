Александр Лукашенко: моя главная задача – ответить там, стабилизировать здесь обстановку, чтобы вы спокойно могли себя чувствовать

Новости Беларуси. Против Беларуси действуют несколько центров сил. Об этом 21 августа заявил Президент Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вот смотрю на митинги, которые вы проводите в регионах, и думаю: все-таки недостаток общения у людей. И даже эти митинги – на митингах споры идут, кто-то на кого-то там ругается, ссорятся и уходят друзьями. Это хороший урок для нас. Этот год стал очень сложным. То изматывающие переговоры по энергоресурсам, то пандемия, которая из медицинской стала экономической.

Александр Лукашенко:

Я вас предупреждал – то ли еще будет. Начнется передел мира, и где будем мы – главный вопрос. Свершилось? Свершилось. Я это интуитивно учуял четыре месяца (назад – прим. ред.), может, даже в начале в начале этого года. Александр Лукашенко: «Я знал, что нам спокойно жить не дадут. Кто посильнее, будет наклонять слабейшего» Видите, у нас с 80 % – полная фальсификация, а с 9 % – Президент. Вот они и лепят своего Президента. И что этот Президент? Он Президент, или она, ну вы же видели, вот уже признаются: ни программы, ничего не было. Ну не было ничего. Вот на эмоциях хотели проскочить. А не получилось, потому что иногда полезно, когда человек работает и четверть века. Я их сразу всех раскусил – я понимал, чего они хотят. Вот сформировали не мытьем так катанием: сначала пересчитаем голоса. Я говорю: «Пожалуйста. Бюллетени есть, давайте пересчитаем». Нет, к вечеру говорят: «Не надо пересчитывать». Понимают, что 80 % нельзя сфальсифицировать. Все равно проигрыш, как бы ты не фальсифицировал, их есть. Они говорят: «Нет, пересчитывать не будем, пойдем на новые выборы». Я говорю: «Хромать долго будете до новых выборов».