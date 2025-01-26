Прямой эфир

Озвучены данные экзитпола на президентских выборах в Беларуси

26 января 2025 17:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Озвучены итоги опроса избирателей по методике экзитпола на президентских выборах в Республике Беларусь. Данные были обнародованы в эфире «Первого информационного».

Согласно опросу, кандидат в Президенты Беларуси Олег Гайдукевич получил 1,8% голосов среди опрошенных. За Анну Канопацкую проголосовали – 1,6%, за Александра Лукашенко – 87,6%, Сергея Сыранкова – 2,7%, Александра Хижняка – 1,2%, против всех – 5,1%.

Опрос, согласно социологической выборке, проводился на 320 избирательных участках. Интервьюеры опрашивали избирателей в количестве 1 тыс. человек в течение всего дня с момента открытия участков для голосования до завершения их работы. Опрос был анонимным: интервьюеры спрашивали, кому из кандидатов был отдан голос. Всего было проинтервьюировано 11 948 человек.

# Выборы в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: мы в 2020-м самоубийством занимались, больше этого не повторим
26 января 2025 16:47

Лукашенко: мы в 2020-м самоубийством занимались, больше этого не повторим

81,50% избирателей отдали свой голос на выборах Президента Беларуси
26 января 2025 16:04

81,50% избирателей отдали свой голос на выборах Президента Беларуси

Около 10 тыс. волонтёров помогают людям с инвалидностью на избирательных участках
26 января 2025 15:28

Около 10 тыс. волонтёров помогают людям с инвалидностью на избирательных участках