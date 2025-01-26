Лукашенко: мы в 2020-м самоубийством занимались, больше этого не повторим

Менее получаса остается до завершения работы избирательных участков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Пока выводы делать рано – первые предварительные результаты голосования ЦИК должен объявить ночью с 26 на 27 января. О чем можем говорить на данный момент – это о явке избирателей. На 18:00 она составила больше 81 %. Информация не окончательная, но мы можем с уверенностью заявлять, что выборы Президента Беларуси состоялись. Более того, белорусы проявили себя. В хорошем смысле. Уже по явке досрочного голосования было понятно, что мы политически выросли и готовы разделить ответственность за судьбы страны. Об этом без стеснений, даже с гордостью заявляем на весь мир.

Полистайте соцсети – там полно вот таких роликов, где белорусы разных профессий, возрастов, статусов смело с улыбками и гордостью делают свой выбор. Электоральная кампания породила TikTok-эстафета, декламируя свое поистине народное единство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы прививку в 2020 году получили, мы умные люди у нас и еврейская кровь, и русская, и татары, и монголы, и украинцы, и поляки. Мы все лучшее вобрали. Мы умеем выводы делать. Мы больше этого не повторим. Мы самоубийством тогда занимались. Я тоже об этом откровенно сказал. Нам это надо было? Нет. Мы это сегодня поняли. Поэтому вот такая атмосфера в стране, и из этой атмосферы – соответствующие действия. И мои, и альтернативных кандидатов. Мы вместе должны свою страну отстраивать, какой бы ни был великий у вас лидер или вождь, чтобы не ошибиться, надо опираться на массы, как говорили коммунисты когда-то и ленинцы. Надо опираться на других руководителей, которых я назвал. У нас же вертикаль власти выстроена, в России тоже она существует. В Украине несколько была разбалансирована. Вот, почему вот так случилось, что у нас нет этого шоу и плакатов на нашем углу. Хотя за пределами и внутри страны есть старатели, которые прилагали много усилий, чтобы разрушить то, что мы строили годами. Взять тот же проект резолюции о непризнании наших выборов, подготовленный в Евросоюзе. Его состряпали еще даже до основного дня голосования. Нетрудно догадаться, что там было.