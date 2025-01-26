81,50% избирателей отдали свой голос на выборах Президента Беларуси

По состоянию на 18:00 26 января, 81,50% избирателей приняли участие в голосовании на выборах Президента Республики Беларусь. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.

По информации ЦИК Беларуси, в Брестской области проголосовали 86,42% граждан, в Витебской – 80,94%, в Гомельской - 86,69%. В Гродненском регионе участие в голосовании приняли 83,53%, в Минском - 83,12%, в Могилевском - 89,05%, в Минске - 66,83%.

Отдать свой голос на избирательных участках в Беларуси сегодня можно до 20:00. ЦИК информирует, что предварительные итоги выборов будут подведены ночью 27 января. Итоговая пресс-конференция запланирована на 11 утра в понедельник.