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81,50% избирателей отдали свой голос на выборах Президента Беларуси

26 января 2025 16:04
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По состоянию на 18:00 26 января, 81,50% избирателей приняли участие в голосовании на выборах Президента Республики Беларусь. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия.

По информации ЦИК Беларуси, в Брестской области проголосовали 86,42% граждан, в Витебской – 80,94%, в Гомельской -  86,69%. В Гродненском регионе участие в голосовании приняли 83,53%, в Минском -  83,12%, в Могилевском -  89,05%, в Минске -  66,83%.

Отдать свой голос на избирательных участках в Беларуси сегодня можно до 20:00. ЦИК информирует, что предварительные итоги выборов будут подведены ночью 27 января. Итоговая пресс-конференция запланирована на 11 утра в понедельник.

# Выборы в Беларуси

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