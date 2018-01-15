Ожидаются снег и метели: синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Успеет ли образоваться после нынешних морозов твердый ледяной панцирь на реках и озерах, пока не ясно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антициклон, который принес в нашу страну холода, уходит на Поволжье.