Ожидаются снег и метели: синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Успеет ли образоваться после нынешних морозов твердый ледяной панцирь на реках и озерах, пока не ясно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антициклон, который принес в нашу страну холода, уходит на Поволжье.
Новости Беларуси. Успеет ли образоваться после нынешних морозов твердый ледяной панцирь на реках и озерах, пока не ясно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Антициклон, который принес в нашу страну холода, уходит на Поволжье.
Погода начнет меняться: ожидаются снег и метели. На 16 и 17 января синоптики объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности. Порывистый ветер местами будет достигать 20 метров в секунду.
«Пальцы были сорваны до костей». Только в 2018 году жертвами тонкого льда стали 7 человек