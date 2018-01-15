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Ожидаются снег и метели: синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности

15 января 2018 19:44
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Новости Беларуси. Успеет ли образоваться после нынешних морозов твердый ледяной панцирь на реках и озерах, пока не ясно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антициклон, который принес в нашу страну холода, уходит на Поволжье.

Ожидаются снег и метели: синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности-1

Погода начнет меняться: ожидаются снег и метели. На 16 и 17 января синоптики объявили оранжевый, предпоследний уровень опасности. Порывистый ветер местами будет достигать 20 метров в секунду.

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# общество # Погода в Беларуси # Фотофакт

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