Гештальт-терапия. Что это такое, и как это работает

Гештальт. В переводе с немецкого – нечто целое, полное. Гештальт-терапия уже давно в нашей стране является одним из самых популярных методов психотерапии. В чём причина, и откуда вообще взялось это понятие, узнаем у специалиста.

Елена Ласая, врач-психотерапевт, кандидат психологических наук:

Гештальт-терапия – это метод психотерапии, который родился в середине прошлого века. И родоначальниками этого метода считаются Фриц Перлз, Пол Гудман. Гештальт-терапия родилась во времена, когда появлялась свобода в социальной сфере, в социальной среде и поэтому это было так заманчиво для людей научиться понимать себя и делать что-то, то, что хочется, то, что сообразно их переживаниям, эмоциям. Находить свой путь. И этим обусловлена популярность гештальт-терапии.

Гештальтпсихология исходит из простой и здравой мысли: недоделанные, незаконченные вещи мешают нам жить счастливо и комфортно. А потому этот метод входит в тройку самых популярных психотерапий. Елена Ласая:

Мы можем изучать чисто психологические проблемы, мы можем изучать проблемы, которые возникают в бизнесе, в организациях и также и использовать в терапии психических расстройств. То есть спектр очень разнообразный людей, которые обращаются с разной проблематикой.

Когда пациент обращается с проблемой к психотерапевту, слышит два простых, но важных вопроса. Елена Ласая:

Первый вопрос, что вы сейчас чувствуете и второй вопрос, что вы хотите. То есть хотите ли вы чувствовать себя так же, как сейчас, или хотите что-то изменить. Но для этого, конечно, в первую очередь нужно понимать, что со мной происходит, какие у меня переживания, как я могу это уловить в своем теле, в своей душе.

Именно поэтому главной идеей метода является принцип целостности. Это понятие так и переводится с немецкого. Здесь не делят человека и окружающую среду, а изучают их взаимодействие друг с другом. Елена Ласая:

По очень точному выражению одного из философов прошлого века Мартина Хайдегера, мы все заброшены в этот мир. То есть, по-другому можно сказать, мы обречены на отношения. И то, как мы влияем друг на друга, и является предметом изучения гештальт-терапии. Как отношения или другой человек помогают или мешают нам жить или как мы можем сами влиять на этот процесс.