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Овощи и мясо для сельчан: растить свое или купить в магазине?

25 марта 2016 14:15
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Новости Беларуси. Если верить цифрам статистики, вот уже на протяжении пяти лет сельские жители предпочитают походы на базар. Почти на 200 тысяч сократилось в подсобных хозяйствах поголовье коров, вдвое меньше после эпидемии африканской чумы стало и свиней.

В производстве сельскохозяйственной продукции Минская область традиционно занимает лидирующие позиции. Примером тому и рекордные урожаи хозяйств столичного региона, и животноводство, которое набирает обороты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, по сравнению с 2011 годом производство скота и птицы в области возросло почти на четверть. Почти на 11% увеличилось за это время и изготовление сельскохозяйственной продукции. Кто стоит за цифрами положительной статистикой?

# общество # Сельское хозяйство

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