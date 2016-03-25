Католики отметят Благовещение Пресвятой Богородицы 4 апреля

Новости Беларуси. Католики в 2016 году отметят Благовещение Пресвятой Богородицы 4 апреля. Этот праздник является одним из древнейших в христианстве. Он установлен в память о сообщении архангелом Гавриилом Деве Марии благой вести о грядущем рождении Сына Божьего Иисуса Христа.

25 марта в Католической церкви ежегодно отмечается Благовещение Пресвятой Девы Марии. Праздник установлен за 9 месяцев до Рождества Христова, которое католики празднуют 25 декабря.

В этом году праздник 25 марта совпал со Страстной Пятницей. Поэтому сегодня католики не отмечают Благовещение - праздник переносится на понедельник после второго воскресенья Пасхи (Божьего Милосердия), 4 апреля.

На Благовещение пекли специальное печенье, смазанное сверху медом, под названием «кресты», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предсказывали по этому дню и погоду. Если тепло, то осень будет морозной. Если сухо, то сухим будет и лето. Если же шёл снег, жди лето мокрое с частыми дождями.