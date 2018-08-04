Пассажиры, которые накануне задержались в Бургасе, благополучно добрались в Минск

Новости Беларуси. Инцидент произошел в ходе подготовки к вылету. Пассажиров пришлось размещать в аэропорту – ближайшие отели были полностью загружены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Инцидент произошел в ходе подготовки к вылету. Пассажиров пришлось размещать в аэропорту – ближайшие отели были полностью загружены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Национальный авиаперевозчик отправил на помощь запасной самолет. Погрузчик болгарского аэропорта во время загрузки багажа сломал правую кромку заднего багажника авиалайнера. Экипаж самолета провел проверку герметичности и пришел к выводу, что воздушному судну необходим ремонт.