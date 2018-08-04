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Пассажиры, которые накануне задержались в Бургасе, благополучно добрались в Минск

04 августа 2018 15:33
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Новости Беларуси. Инцидент произошел в ходе подготовки к вылету. Пассажиров пришлось размещать в аэропорту – ближайшие отели были полностью загружены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажиры, которые накануне задержались в Бургасе, благополучно добрались в Минск-1

Национальный авиаперевозчик отправил на помощь запасной самолет. Погрузчик болгарского аэропорта во время загрузки багажа сломал правую кромку заднего багажника авиалайнера. Экипаж самолета провел проверку герметичности и пришел к выводу, что воздушному судну необходим ремонт.

Пассажиры, которые накануне задержались в Бургасе, благополучно добрались в Минск-4

Пассажиры, которые накануне задержались в Бургасе, благополучно добрались в Минск-6

# Самолет # общество # Фотофакт

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