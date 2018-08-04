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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси: на смену жаре и зною придут грозы и ливни

04 августа 2018 16:51
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Новости Беларуси. На смену жаре и зною во второй половине дня придут грозы и ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси: на смену жаре и зною придут грозы и ливни-1

Так, до 23 часов по южной части Беларуси обещают грозы, которые могут сопровождаться шквалистым ветром. Помимо этого в некоторых местах возможны сильный ливень и град. Вместе с тем, ожидается повышение температуры до 32 градусов выше нуля. В связи с неблагоприятными погодными условиями был объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси: на смену жаре и зною придут грозы и ливни-4

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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