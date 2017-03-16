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Газете «Гомельская правда» 16 марта исполнилось 100 лет

16 марта 2017 17:09
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Новости Беларуси. Свой столетний юбилей отмечает старейшее периодическое издание страны – «Гомельская правда».

Первый номер газеты вышел в марте 1917 под названием «Известия Гомельского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».

Современное название за изданием закрепилось спустя 20 лет. Накопленный газетой материал является своеобразной летописью, дающей бесценную информацию об исторических событиях, произошедших в Гомельской области за минувшее столетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Добриян, СТВ:
Импровизированный кабинет первого главного редактора «Гомельской правды». Только тогда газета тогда называлась «Известия рабочих и солдатских депутатов» и прописка у нее была не где-нибудь, а во Дворце Паскевичей.

Газете «Гомельская правда» 16 марта исполнилось 100 лет-1

Спустя 100 лет газетчики вернулись в роскошные залы дворца, на этот раз с серьезным багажом знаний. Вековой опыт журналистов издания – настоящая летопись края.

Сергей Беспалый, главный редактор газеты «Гомельская правда»:
Журналисты «Гомельской правды» работали вахтовым методом в Наровле, Хойниках.

Эпохальный момент – развал Союза. Журналисты были там, в гуще событий.

Столетие корреспонденты «Правды» провели на передовой: они гибли от пуль контрреволюционеров и на полях Второй мировой, помогали людям пережить Чернобыльскую беду и лихолетье. Не остаются они в стороне и от проблем сегодня.

8 тысяч обращений в год – газета не дает забыть о проблемах и помогает их решать.

Петр Гецман:
Три года жили без отопления, без воды. Обратились в газету, и газета повлияла. И только тогда, в 1914 году, начали кое-что делать.

Надежда и Петр Гецман не скрывают благодарности журналистам: газета помогла услышать просьбы, когда угасала надежда. Сегодня функцию обратной связи выполняют также современные технологии.

Газете «Гомельская правда» 16 марта исполнилось 100 лет-4

Антон Аксенов, администратор интернет-портала «Гомельская правда»:
На каждый материал мы делаем, фактически, тепловую карту. Проводим анализ материалом, то есть точно видим, какая информация пользователю интересна.

10 тысяч посещений в сутки – интернет-портал популярнейший в регионе.

В медиа-холдинг, созданный на базе областной газеты, входит еще и издательский дом. А полгода назад «Правда» зазвучала и в FM-диапазоне.

К своему столетию «Гомельская правда» подготовила целую серию подарков.

Однако, главным, пожалуй, станет оцифрованная версия газетных номеров за все сто лет существования издания. Скоро презентация.

# общество # Юбилеи # Фотофакт # Александр Добриян # Сергей Беспалый # Антон Аксенов

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