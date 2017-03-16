Газете «Гомельская правда» 16 марта исполнилось 100 лет

Новости Беларуси. Свой столетний юбилей отмечает старейшее периодическое издание страны – «Гомельская правда». Первый номер газеты вышел в марте 1917 под названием «Известия Гомельского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Современное название за изданием закрепилось спустя 20 лет. Накопленный газетой материал является своеобразной летописью, дающей бесценную информацию об исторических событиях, произошедших в Гомельской области за минувшее столетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Добриян, СТВ:

Импровизированный кабинет первого главного редактора «Гомельской правды». Только тогда газета тогда называлась «Известия рабочих и солдатских депутатов» и прописка у нее была не где-нибудь, а во Дворце Паскевичей.

Спустя 100 лет газетчики вернулись в роскошные залы дворца, на этот раз с серьезным багажом знаний. Вековой опыт журналистов издания – настоящая летопись края.

Сергей Беспалый, главный редактор газеты «Гомельская правда»:

Журналисты «Гомельской правды» работали вахтовым методом в Наровле, Хойниках. Эпохальный момент – развал Союза. Журналисты были там, в гуще событий. Столетие корреспонденты «Правды» провели на передовой: они гибли от пуль контрреволюционеров и на полях Второй мировой, помогали людям пережить Чернобыльскую беду и лихолетье. Не остаются они в стороне и от проблем сегодня. 8 тысяч обращений в год – газета не дает забыть о проблемах и помогает их решать. Петр Гецман:

Три года жили без отопления, без воды. Обратились в газету, и газета повлияла. И только тогда, в 1914 году, начали кое-что делать. Надежда и Петр Гецман не скрывают благодарности журналистам: газета помогла услышать просьбы, когда угасала надежда. Сегодня функцию обратной связи выполняют также современные технологии.

Антон Аксенов, администратор интернет-портала «Гомельская правда»:

На каждый материал мы делаем, фактически, тепловую карту. Проводим анализ материалом, то есть точно видим, какая информация пользователю интересна.