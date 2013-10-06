Отопительный сезон в Беларуси: плюсы и минусы. Специальный репортаж СТВ

Новости Беларуси. Не только депутаты, но и сотрудники всех коммунальных служб Беларуси на неделе на ногах 24 часа в сутки. Как никак – старт отопительного сезона. Где-то телефон диспетчерской разрывается – звонят те, у кого батареи почему-то не греют. А у кого-то дома – Майами – даже кактус расцвел. Так уж сложилось в постсоветских странах, что начало отопительного сезона – всегда событие. В некоторых городах соседних государств оно зачастую начинается скандально. С аварий на тепломагистралях, исков жильцов и заявлений прокураторы. Оно и понятно – затянувшееся начало отопительного сезона может спровоцировать даже человеческие жертвы. Чтобы согреться, люди часто забывают о противопожарной безопасности.

Отопление в жилых домах по всей Беларуси обещают включить до 7 октября. Накануне потеплело в детских садах, школах и больницах.

На балансе 32 столичного ЖЭСа – 41 дом. Огня батареям дают по графику. По 20% ежедневно. В холода у коммунальщиков, говорит директор, горячая пора. Собственно, как и в квартирах: не ниже плюс 18. Если греть все-таки придет бабье лето, система перейдет на режим протапливания. Такая автоматика экономит большие деньги.

Михаил Варикаш, директор ЖЭС № 32 Минска:

Включается все. Это планово, быстро, без каких-либо сбоев.

10 лет тому назад еще были элеваторные узлы. Сейчас их и в помине нет. Тогда, наверное, никто не думал об энергосбережении. Сопло было на восемь, по расчетной нагрузке, на дом. Оно так и шло.

С тех пор, как в жилфонде страны объявили глобальное потепление, сантехник Юрий Лищук спешит поддать жару в батареях жильцов. Каждый день погоду делает в квартирах сразу двух многоэтажек. Процесс несложный: два рычага и одна кнопка.

Чтобы деньги жильцов не улетали в трубу, на счету каждая батарея. Сразу после подачи тепла Лищук идет на развоздушку. Пенсионер Георгий Владимирович специалиста ждет с самого утра. Не только, чтобы работой нагрузить, но и теплыми словами согреть.

Георгий Говейно, пенсионер:

Вчера дали у нас отопление. В квартире где-то 19-20 градусов держится температура. Я должен выразить благодарность от себя и от всех пожилых людей, детей, что так работники ЖЭСа отнеслись к этому вопросу. Нам не только в квартире тепло, а даже и на душе.

Пока Лищук регулирует микроклимат на кухне, пенсионер демонстрирует несезонный для начала октября домашний гардероб. До того, как в квартире потеплели батареи, жил по-зимнему: шерстяной свитер, трико, вязаные носки. Но как только столбик термометра стал показывать плюс 20, у него даже растения не сморозили.

Георгий Говейно, пенсионер:

Настолько стало уютно в квартире, что даже кактус зацвел.

А вот пенсионеру Льву Николаевичу с супругой и всем соседям по дому до сих пор ни холодно, ни жарко, а примерно как на улице. Одеваются старики как на Северном полюсе.

Не потеплело в срок у жильцов из-за капитального ремонта. Точнее, из-за тех, кто его делает. С марта не успели с термошубой, отделочными работами, батареи поменяли только в двух подъездах. И теперь отопительный сезон откладывается. На сколько? Замеченный на объекте прораб говорит открыто. И от этой правды, в прямом смысле, мороз по коже.

Прораб:

Срок – десятого включать отопление. Но ровно в срок не подключат отопление. Подключат буквально через 2-3 дня после десятого. Технически это возможно, если людей побольше будет.

Быстрее подать тепло в дом здесь, похоже, желанием не горят. Тем временем Лев Николаевич перестал греться даже надеждами. Все лето ведет переписку с коммунальными инстанциями, но, судя по ответам, говорит, бабье лето зимовать будет сложно. К тому же в доме даже горячей воды нет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первым в списке на обогрев – северный регион. В Витебской области уже к середине недели процесс был завершен. В Могилевской отопление в жилых домах начали включать с понедельника. В Гродненской области синхронно подключали социальные объекты и жилфонд. Потеплело и в южной, Брестской области. Больницы, поликлиники, детские сады и школы включают в первую очередь.

В плюсе – почти все учебные заведения. Вовремя не поддали жару лишь в нескольких объектах по стране.

Елена Готовчиц, воспитатель группы продленого дня гимназии № 23 Минска:

Температура на прошлой неделе у нас в кабинетах была прохладная. Родители старались потеплее одевать детей: какие-то кофточки, теплые колготочки. С этого дня отопление у нас уже включено. Можно на следующей неделе, когда все хорошо прогреется, одевать маечки.

В Минской области мерз весь поселок Гатово. В местной школе – 15 градусов. Работает обогреватель. Преподаватель прячет руки под шарф, дети греются на физкультминутках. Тепло одевают родители.

Никита Довнар, ученик Гатовской средней школы:

Сегодня я одет в свитере и кофте. Мама меня так одела, чтобы я не замерз.

Елена Жукова, ученица Гатовской средней школы:

Мне побыстрее хочется, чтобы включили отопление, потому что очень холодно. Зима на носу.

Жарко в школе разве от горячих полемик родителей. Юлия – мама троих детей: двое ходят в школу, один – в сад. Сегодня специально взяла выходной.

Юлия Кондратович, жительница п. Гатово:

За неделю устранить неполадки в школе и подключить отопление они не могут. Здесь у них аварийная ситуация – сломалась задвижка. На покупку этой задвижки у школы денег нет. Как поставить? Она весит около 40 кг. Там нужны три человека. Так что, нам своими силами? Я помогу. Давайте задвижку. Ну, ради Бога, поставьте, подключите детей к отоплению.

Олег Кротович, директор Гатовской средней школы:

У нас нет того, чтобы сломалась задвижка. Мы еще не знаем.

Юлия Кондратович, жительница п. Гатово:

Когда сделают? Вы говорите мне третий день, что сделают.

В то время, как мама уже знает причину, директор школы разводит руками. Рассказывает, что рабочие ищут причину. Контакт с коммунальщиками есть. Вот только на момент выезда съемочной группы Олег Николаевич уверял нас, мол, впустую потратите время. Через 20 минут в школе будет отопление. А вот школьный сантехник говорит обратное.

Сантехник:

Только сделали трубу, сейчас задвижка сломалась. А задвижки у нас нет.

С Юлей мы еще долго ходили по местным ЖЭУ и ЖРЭО, но в ответ лишь «начальства нет, когда будет, не знаем».

Правда, старшего мастера нам все-таки удалось отыскать. Но Галина Николаевна так торопилась устранять причины, что мы в прямом смысле попали под горячую руку.

К моменту приезда съемочной группы в детский сад в поселке о нашем визите уже все были предупреждены. Дальше порога не пустили. Не представившаяся нам сотрудница долго уверяла: «Отопление есть, не подливайте масла в огонь».

Сотрудница детского сада:

Приказ выполнен, отопление есть, температурные режим соответствует.

Корреспондент СТВ:

Во всем поселке отопления нет. Родители жалуются, что дети сидят в двух кофтах, с соплями и кашлем.

Сотрудница детского сада:

Где жалуются?

Юлия Кондратович, жительница п. Гатово:

Дело в том, что я только что заходила – батареи ледяные. Стоит обогреватель.

Сотрудница детского сада:

Я вам еще раз объясняю: периодически образуются завоздушивания.

После горячих споров родительницу все-таки впустили проверить сказанное. И тут сотрудница обожглась.

Юлия Кондратович, жительница п. Гатово:

В пятой группе 15 градусов. И включено два обогревателя. Батареи смотрела: еле-еле. С такими батареями дети превратятся в сосульку.

Сотрудница детского сада:

Я больше комментариев вам не даю.

В момент съемки репортажа в саду действительно согревались от электричества. Но уже в субботу в Гатово все-таки потеплело. Огня батареям дали синхронно в саду, школе и жилфонде.