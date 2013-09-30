Отопительный сезон стартовал во всех регионах Беларуси

Новости Беларуси. Горячая пора не за горами. В Беларуси начался отопительный сезон. Уже потеплело в школах и детских садах в большинстве населенных пунктов, на очереди – квартиры и офисы. В каждом регионе по-своему подошли к решению этого вопроса.

Жители Гродненской области в эти ноябрьские дни сентября оказались в самом завидном положении: отопление здесь 30 сентября начали включать одновременно для всех трех групп потребителей – это социальные учреждения, жилые дома и административные здания. Однако всем гродненцам сегодня не стоит ждать жарких батарей. Тепло приходит в дома постепенно. Уйдет на это примерно пять дней. Если же погода все же порадует солнечными лучами и температура воздуха превысит среднесуточную отметку в 8 градусов тепла, то отопление не отключат. Просто все системы переведут в режим протапливания.

В столице 30 сентября потеплели батареи больниц, поликлиник, детсадов и школ. Теперь на уроки дети могут ходить не только за знаниями, но и за теплом.

Елена Готовчиц, воспитатель группы продленого дня гимпании № 23 Минска:

Температура на прошлой неделе у нас в кабинетах была прохладная. Родители старались потеплее одевать детей: какие-то кофточки, теплые колготочки. С этого дня отопление у нас уже включено. Можно на следующей неделе уже одевать маечки – все хорошо прогреется.

Могилевские школьники уже несколько дней наслаждаются комфортной температурой в своих классах, как, впрочем, и пациенты всех больниц региона. Тепло же в дома могилевчан придет тоже совсем скоро – в течение трех дней. Отопление в регионах начали включать почти на две недели раньше обычного. Непривычно холодный сентябрь внес коррективы в планы энергетиков.

Александр Драгун, главный инженер Минских тепловых сетей:

Как правило, мы все-таки включаем после 10 октября. В этом году сентябрь и начало октября достаточно холодные, поэтому и принято решение включать первую категорию потребителей. Это детские сады, больницы, здравоохранение и так далее.

В соцучреждения Минской области тепло пришло в минувшие выходные. А вот жилые дома пока в листе ожидания. О теплых батареях в административных и производственных зданиях пока говорить не приходится. Это потребители третьей очереди, где отопление включают после того, как согреются дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вторая половина дня 30 сентября порадовала теплом брестчан. Здесь отопление начали включать во всех соцучреждениях. На развоздушивание уйдет какое-то время, но в ближайшие несколько дней потеплеет во всех больницах, поликлиниках, детсадах и школах области.

Потеплело 30 сентября и на социальных объектах Витебска и области. Пациенты городской больницы № 3 еще на прошлой неделе шли на разные ухищрения, чтобы не мерзнуть в палатах. Теперь здесь тепло, как, впрочем и во многих домах региона, где начали включать отопление.

Валентина Никитина:

Кто что. В бутылки наливали горячую воду и под оделяло. Полотенце на голову, чтобы было теплее. Нам, больным людям, надо, чтобы очень тепло было. А тут такая холодина. Хорошо, что включают. Спасибо.

Такие же эмоции у пациентов больниц Гомельской области. Здесь отопление включили лишь в социальных учреждениях. Дату потепления в жилых домах назвать пока сложно. Принять решение о подачи тепла потребителям второй очереди должны облисполкомы и Мингорисполком. Министерство жилищного хозяйства направило сюда соответствующее согласование.